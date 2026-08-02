Kaveri River Dispute: कावेरी नदी के पानी के बंटवारे को लेकर जारी तनाव के बीच कर्नाटक के मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार के आधिकारिक आवास पर एक महत्वपूर्ण सर्वदलीय (सभी राजनीतिक दलों की) बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में राज्य के मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री डीके शिवकुमार, पूर्व मुख्यमंत्री सिद्धारमैया, बसवराज बोम्मई, केंद्रीय मंत्री एचडी कुमारस्वामी, वी. सोमन्ना, शोभा करंदलाजे और विपक्ष के नेता आर. अशोक समेत राज्य के कई प्रमुख नेता और वरिष्ठ अधिकारी शामिल हुए।

इस सर्वदलीय बैठक का मुख्य उद्देश्य राज्य के किसानों और आम जनता के हितों की सुरक्षा करते हुए इस संवेदनशील मुद्दे का समाधान खोजना था। बैठक के बाद मीडिया से बातचीत करते हुए केंद्रीय मंत्री एचडी कुमारस्वामी ने राज्य की स्थिति पर संतोष व्यक्त किया।

बारिश अच्छी होने के चलते जा रहा पर्याप्त पानी

केंद्रीय मंत्री एचडी कुमारास्वामी ने बताया कि अगस्त महीने में हुई अच्छी बारिश के कारण तमिलनाडु की ओर पानी का प्राकृतिक प्रवाह पहले से ही जारी है। इस वजह से फिलहाल तमिलनाडु के लिए पानी की कोई नई मांग या तत्काल जल संकट जैसी स्थिति नहीं है। उन्होंने स्पष्ट किया कि बैठक का मुख्य फोकस भविष्य में ऐसी किसी भी विषम परिस्थिति से निपटने की तैयारियों पर रहा।

मेकेदातु परियोजना पर केंद्र सरकार का रुख

बैठक के दौरान लंबे समय से लंबित मेकेदातु परियोजना पर भी विस्तृत चर्चा हुई। केंद्रीय मंत्री वी. सोमन्ना ने जानकारी दी कि केंद्र सरकार को इस परियोजना पर कोई मौलिक आपत्ति नहीं है। उन्होंने बताया कि विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (DPR) में कुछ तकनीकी सुधारों के सुझाव दिए गए हैं, जिनके पूरा होते ही आगे की मंजूरी की प्रक्रिया पूरी की जाएगी।

अतीत की गलतियों से सीखकर नए समझौते की तैयारी

मोदी सरकार में मंत्री वी. सोमन्ना ने आगे कहा कि कर्नाटक सरकार दोनों राज्यों (कर्नाटक और तमिलनाडु) के बीच एक नए और स्पष्ट समझौते पर बातचीत करने की योजना बना रही है। इसका मुख्य उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि अतीत में पानी के बंटवारे को लेकर जो गलतियां हुई हैं, उन्हें भविष्य में न दोहराया जाए। केंद्र सरकार ने अपने अधिकार क्षेत्र की स्थिति साफ कर दी है और तकनीकी बिंदुओं पर राज्य को अवगत करा दिया है।

पानी का आरक्षण और तमिलनाडु का पक्ष

बैठक में कर्नाटक के भीतर पीने के पानी और कृषि जरूरतों के लिए जल आवंटन का खाका तैयार किया गया। नेताओं ने इस बात पर मंथन किया कि राज्य के जलाशयों में कितना पानी पीने के लिए आरक्षित रखा जाए और कितना अन्य कार्यों के लिए उपयोग हो। वहीं, तमिलनाडु में भी पीने के पानी के साथ-साथ पहली और दूसरी फसल (सिंचाई) के लिए पानी के सही आवंटन पर चर्चा होना अभी बाकी है।

कम बारिश और जलाशयों की वर्तमान स्थिति

मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार ने स्पष्ट किया कि राज्य सरकार हर हाल में कर्नाटक के लोगों और किसानों के हितों की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने बताया कि अच्छी बारिश के बावजूद राज्य के कई हिस्सों में सामान्य से कम (लगभग 30 से 35 प्रतिशत) बारिश हुई है, जिससे सूखे जैसी स्थिति बनी हुई है। फिलहाल कबिनी और कृष्णा राजा सागर (KRS) जलाशयों में पानी की आवक अच्छी है, और बांध की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए ही पानी छोड़ा गया है, जिस पर सभी दलों ने सहमति जताई है।

किसानों और आम जनता से मुख्यमंत्री की अपील

कावेरी जल विनियमन समिति (CWRC) के निर्देशों और जमीनी हकीकत को देखते हुए मुख्यमंत्री ने किसानों से धैर्य बनाए रखने की अपील की है। उन्होंने कहा कि सरकार जल्द ही कृषि और जल उपयोग को लेकर स्पष्ट दिशा-निर्देश जारी करेगी। इसके साथ ही, सर्वदलीय सहमति का हवाला देते हुए उन्होंने विभिन्न कन्नड़ संगठनों से किसी भी प्रकार के राज्यव्यापी बंद का आयोजन न करने का अनुरोध किया।

कावेरी विवाद क्या है?

कावेरी जल विवाद मुख्य रूप से कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच कावेरी नदी के पानी के बंटवारे को लेकर चला आ रहा लगभग 150 साल पुराना ऐतिहासिक विवाद है। इस विवाद की शुरुआत ब्रिटिश काल में 1892 और 1924 के समझौतों से हुई थी। कावेरी नदी कर्नाटक से निकलकर तमिलनाडु से होते हुए बंगाल की खाड़ी में गिरती है।

कर्नाटक का मानना है कि नदी के उद्गम स्थल पर होने के कारण पानी पर उसका पहला अधिकार है और पुराने समझौते असमान थे। दूसरी ओर, तमिलनाडु का तर्क है कि उसकी सदियों पुरानी कृषि प्रणाली पूरी तरह से कावेरी के पानी पर निर्भर है, इसलिए उसे उसका तय हिस्सा मिलना ही चाहिए।

सुप्रीम कोर्ट ने 2018 में हुआ था फैसला

वर्ष 2018 में सुप्रीम कोर्ट ने इस पर ऐतिहासिक फैसला सुनाते हुए तमिलनाडु का हिस्सा थोड़ा घटाकर कर्नाटक का कोटा बढ़ाया, ताकि बेंगलुरु जैसे शहरों के लिए पीने के पानी की जरूरत पूरी हो सके। अदालत ने जल प्रबंधन के लिए ‘कावेरी जल प्रबंधन प्राधिकरण’ (CWMA) का गठन भी किया।

सामान्य बारिश के वर्षों में पानी को लेकर कोई बड़ी समस्या नहीं होती, लेकिन कम बारिश या सूखे के दौरान स्थिति तनावपूर्ण हो जाती है। जब कर्नाटक अपने किसानों और पीने के पानी को प्राथमिकता देते हुए तमिलनाडु के लिए पानी नहीं छोड़ पाता, तब यह राजनीतिक और सामाजिक विवाद का रूप ले लेता है।

कावेरी जल विवाद का मुद्दा काफी गहराता जा रहा है। इसे लेकर डीएमके प्रमुख और तमिलनाडु के पूर्व मुख्यमंत्री एमके स्टालिन ने सीएम विजय को लेकर कहा कि तमिलनाडु के मुख्यमंत्री ने खुद को अलग-थलग कर लिया है। हाल ही में सीएम विजय ने कावेरी नदी के पानी के विवाद पर सीधी बातचीत के लिए कर्नाटक सरकार से एक मीटिंग की अपील की थी, जिस पर कर्नाटक ने उन्हें अभी नहीं आने की अपील की। पढ़िए पूरी खबर…