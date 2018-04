जम्‍मू-कश्‍मीर के कठुआ में बच्‍ची से दुष्‍कर्म के बाद हत्‍या और उत्‍तर प्रदेश के उन्‍नाव जिले में युवती से गैंगरेप की जघन्‍य घटनाओं पर राजनैतिक माहौल गर्म है। कठुआ के रासना गांव में जनवरी में बाकरवाल समुदाय की बच्ची का अपहरण कर उसके साथ दुष्कर्म करने के बाद उसकी हत्या करने के मामले में मुख्य आरोपी सांजी राम समेत आठ लोगों का आरोपी बनाया गया है। जांच में पता चला है कि बच्ची को अगवा कर एक मंदिर में रखा गया था। उसे नशीली दवा पिलाकर उसके साथ बार-बार दुष्कर्म किया गया। गांव के बाहर बाकरवाल समुदाय में भय पैदा करने के मकसद से आखिरकार उसकी हत्या कर दी गई।

वहीं, उन्‍नाव में एक युवती ने भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के विधायक कुलदीप सिंह सेंगर पर सामूहिक दुष्कर्म का आरोप लगाया है। पीड़िता ने पुलिस पर निष्क्रियता का आरोप लगाकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के आवास के बाहर आत्महत्या का प्रयास किया था। इसके अगले दिन सोमवार (9 अप्रैल) को पुलिस अभिरक्षा में उसके पिता की मौत हो गई। पुलिस ने पीड़िता के पिता को रविवार देर शाम उठा लिया था। रिपोर्ट्स के अनुसार, विधायक के चार साथियों और पुलिस ने उनकी बेरहमी से पिटाई की थी। गंभीर रूप से घायल होने के बाद भी उन्हें अस्पताल में भर्ती नहीं कराया गया जिससे उनकी मौत हो गई।

कठुआ गैंगरेप पर पहली बार केंद्र की ओर से आया बयान, केंद्रीय मंत्री बोले- बच्‍ची को न्‍याय जरूर मिलेगा

इन घटनाओं को लेकर जब पत्रकारों ने केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण एवं कपड़ा मंत्री स्मृति ईरानी से सवाल पूछे तो वह उन्‍हें नजरअंदाज कर कार में बैठ गईं। टीवी चैनल इंडिया टुडे द्वारा ट्वीट किए गए वीडियो में रिपोर्टर मंत्री से सवाल पूछती हैं, मगर उनकी गाड़ी रिवर्स होकर परिसर से बाहर निकल जाती है।

