कठुआ गैंगरेप पर आखिरकार बोले राहुल गांधी- ऐसी घटना के दोषियों का बचाव कोई कैसे कर सकता है

जम्‍मू-कश्‍मीर के कठुआ में 8 साल की बच्‍ची की गैंगरेप के बाद हत्‍या के बाद तनाव है। विभिन्‍न क्षेत्रों की मशहूर हस्तियों ने कठुआ और उन्‍नाव की घटना की कड़ा विरोध किया है। जम्मू के कठुआ जिले में रस्साना जंगलों से 17 जनवरी को एक आठ वर्षीय बच्ची का शव बरामद हुआ था। बच्ची इससे एक सप्ताह पहले जंगल में घोड़ों को चराते हुए लापता हो गई थी। उसे एक मंदिर में कई दिन तक बंधक बनाकर रखा गया, उसे नशे में रखा गया, उसके साथ सामूहिक दुष्कर्म किया गया और फिर हत्या कर दी गई। कांग्रेस अध्‍यक्ष राहुल गांधी ने गुरुवार (12 अप्रैल) को कठुआ की घटना पर चुप्‍पी तोड़ी।

राहुल ने एक ट्वीट में कहा, ”ऐसे जघन्‍य अपराध के दोषियों का बचाव कोई कैसे कर सकता है? कठुआ में आसिफा के साथ जो हुआ, वह मानवता के खिलाफ अपराध है। इसे ऐसे ही नहीं छोड़ा जा सकता। अगर हम एक बच्‍ची के साथ ऐसी अकल्‍पनीय बर्बरता के साथ राजनैतिक हस्‍तक्षेप की अनुमति देते हैं तो हम क्‍या बन गए हैं?”

How can anyone protect the culprits of such evil?

What happened to Asifa at #Kathua is a crime against humanity. It cannot go unpunished.

What have we become if we allow politics to interfere with such unimaginable brutality perpetrated on an innocent child?

— Rahul Gandhi (@RahulGandhi) April 12, 2018