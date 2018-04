भीड़ को भड़का रहा कठुआ गैंगरेप आरोपियों का वकील? सामने आया Video

कठुआ गैंगरेप अभी तक चर्चा में बना हुआ है। अब इस मामले को और भड़काने की कोशिश की जा रही है। दरअसल आरोपियों के वकील का एक वीडियो सामने आया है, जिसमें वकील लोगों की भीड़ को पीड़िता के समुदाय के खिलाफ भड़काता नजर आ रहा है। कश्मीर के एक पत्रकार शुजा-उल-हक ने यह वीडियो अपने ट्विटर अकाउंट पर पोस्ट किया है, जिसमें आरोपियों का वकील लोगों को गुज्जर और बकरवाल समुदाय का बॉयकाट करने के लिए भड़का रहा है। बता दें कि पीड़िता, जिसकी बलात्कार के बाद हत्या कर दी गई थी, इसी समुदाय से संबंध रखती है। इस वीडियो में वकील कहता दिखाई दे रहा है कि ‘यह मामला (कठुआ गैंगरेप का मामला) आपको यह महसूस कराने के लिए किया गया है कि आप लोग कितने कमजोर लोग हो, अगर उन लोगों (गुज्जर और बकरवाल) के खिलाफ कुछ भी नेगेटिव होता है तो देखो तुम्हारा क्या हाल होता है।’ वकील ने कहा कि ‘अच्छी बात है कि कुछ लोग इसके खिलाफ उठे हैं, लेकिन यह यहीं पर नहीं रुकना चाहिए।’ वकील ने लोगों का आह्वान करते हुए कहा कि ‘आज से अपनी जमीन उन लोगों को नहीं देनी है और ना ही उन्हें आर्थिक रुप से मजबूत होने देना है।’

बता दें कि यह पहली बार नहीं है, जब कठुआ गैंगरेप के आरोपियों के वकील ने इस तरह की बात की हो। इससे पहले यह वकील आरोपियों के समर्थन में एक रैली का भी आयोजन कर चुका है। इसी रैली के दौरान कुछ भाजपा नेता और राज्य सरकार में मंत्री भी नजर आए थे, लेकिन जब यह मामला सुर्खियों में आया तो उन भाजपा नेताओं को अपने पद से इस्तीफा देना पड़ा था। वहीं पीड़िता का केस लड़ने वाली वकील को भी लगातार धमकियां दी जा रही हैं।

More shockers. The lawyer for 3 main accused in Kathua gang rape and murder case caught on camera provoking people to boycott Gujjar & Bakarwals. Calls to stop buying or selling anything to them. The 8 year old victim belonged to this community. pic.twitter.com/LCGPk5nPbI

— Shuja-ul-haq (@ShujaUH) April 26, 2018