कठुआ गैंगरेप: बीजेपी पर फूटा मारी गई बच्ची के घरवालों का गुस्सा, मां बोली- दोषियों को दो फांसी

कठुआ गैंगरेप में पीड़ित पक्ष का गुस्सा भाजपा (भारतीय जनता पार्टी) पर टूटा है। 8 साल की बच्ची से दरिंदगी और फिर उसकी हत्या की इस दिल दहला देने वाली वारदात ने पूरे देश को हिला कर रख दिया है। इस बीच मासूम बच्ची के परिजन इस पूरे मामले पर भारतीय जनता पार्टी के रवैये से नाराज हैं। बच्ची के परिजनों का कहना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ‘बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ’ का नारा दिया था। लेकिन क्या ऐसे हम अपनी बेटियों को पढ़ा सकेंगे? बच्ची के परिजनों का कहना है कि बीजेपी के कुछ नेता इस मामले में आरोपियों को बचाना चाहते हैं। पीड़ित परिवार का कहना है कि सरकार के मंत्री चौधरी लाल सिंह और कुछ अन्य बीजेपी नेता बच्ची के कातिलों का सपोर्ट कर रहे हैं।

इस मामले मे पीड़ित पक्ष आरोपियों के समर्थन में निकाली गई रैली से भी स्तब्ध है। पीड़ित पक्ष का कहना है कि जब से आरोपियों के पक्ष मे रैली निकाली गई है उनका पूरा परिवार डरा -सहमा हुआ है। परिवार के लोग कहीं भी बाहर आने-जाने से डर रहे हैं। पीड़ित बच्ची की बहन और उनकी मां ने इस मामले के सभी दोषियों के लिए फांसी की सजा की मांग की है।

क्या कहना है पीड़ित पक्ष का सुनें:

#BREAKING Asifa’s family speaks to TIMES NOW, slams BJP for ‘shielding’ culprits, family sends message | LISTEN IN: @pradeepdutta20 speaks to Asifa’s family #IndiaWithAsifa pic.twitter.com/HDBmKPGqOQ

— TIMES NOW (@TimesNow) April 13, 2018