Katchatheevu Island: कहां है कच्चातीवु द्वीप जिसका नाम लेकर PM मोदी ने इंदिरा गांधी पर बोला हमला, जानें 49 साल पुरानी पूरी कहानी

Narendra Modi on No Confidence Motion: प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने विपक्ष के अविश्वास प्रस्ताव को लेकर कांग्रेस पर जमकर हमला बोला। इस दौरान उन्होंने कच्चातीवु द्वीप का भी नाम लिया जिसे 1974 में श्रीलंका को सौंप दिया गया था।

भारत ने श्रीलंका को दे दिया था कच्चातीवु द्वीप (ANI)

