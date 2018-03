कश्‍मीर यूनिवर्सिटी में मंगलवार को जवाहर लाल नेहरु यूनिवर्सिटी छात्र संघ अध्‍यक्ष कन्‍हैया कुमार की गिरफ्तारी के विरोध में नारेबाजी की गई। इस दौरान आजादी को लेकर भी नारे लगाए। कुछ छात्रों ने ‘तुम कितने कन्‍हैया पकड़ोगे हर घर से कन्‍हैया निकलेगा’ और ‘हम क्‍या चाहते आजादी’ जैसे नारे लगाए। इस दौरान उनके हाथों में अभिव्‍यक्ति की आजादी और छात्रों को आतंकी करार न देने की तख्तियां भी थी।

“Support to Kanhaiya” & “Azaadi” slogans raised at Kashmir University (Srinagar, J&K) pic.twitter.com/Ef1Y88wyvC

इससे पहले दिल्‍ली हाईकोर्ट ने कन्‍हैया कुमार की जमानत याचिका पर स्‍टेटस रिपोर्ट मांगी थी। इसमें कोर्ट ने चश्‍मदीदों के बयान, वीडियो फुटेज और कन्‍हैया की मौजूदगी को लेकर सबूत मांगे थे। कन्‍हैया की जमानत याचिका पर बुधवार को भी सुनवाई होगी। वहीं दिल्‍ली हाईकोर्ट ने उमर खालिद और अनिर्बान भट्टाचार्य से भी सरेंडर करने को कहा है।

इधर, जाधवपुर यूनिवर्सिटी के छात्रों ने भी मंगलवार को प्रदर्शन किया। उन्‍होंने सरकार पर भगवाकरण और फासीवाद का आरोप लगाया। वामपंथी दलों ने कन्‍हैया की गिरफ्तारी के विरोध में बिहार का बेगुसराय शहर बंद रखा था। इसका मिलाजुला असर देखने को मिला।

Kolkata: Protest by Jadavpur University students against ‘saffronization’ and ‘fascism’ pic.twitter.com/xndkwtb8BR

— ANI (@ANI_news) February 23, 2016