भारत ने जम्मू-कश्मीर को लेकर इस्लामिक सहयोग संगठन (OIC) के संपर्क समूह की टिप्पणियों को बुधवार को खारिज कर दिया। विदेश मंत्रालय (MEA) ने OIC के बयान को ‘अनुचित और तथ्यात्मक रूप से गलत’ बताया। भारत ने कहा कि OIC को भारत के आंतरिक मामलों पर टिप्पणी करने का कोई अधिकार नहीं है।

विदेश मंत्रालय ने कहा कि OIC को पाकिस्तान को सलाह देनी चाहिए, न कि उसे भारत के खिलाफ अपनी बात रखने के लिए मंच देना चाहिए। मंत्रालय ने पाकिस्तान पर आतंकवाद को समर्थन देने और अपनी जमीन से आतंकवादी गतिविधियां जारी रहने के आरोप लगाए। मंत्रालय ने कहा कि OIC को पाकिस्तान से अपनी स्थिति सुधारने के लिए कहना चाहिए।

जम्मू-कश्मीर और लद्दाख भारत का अभिन्न हिस्सा

MEA ने दोहराया कि केंद्र शासित प्रदेश जम्मू-कश्मीर और लद्दाख भारत के ‘अभिन्न और अविभाज्य’ हिस्से हैं। मंत्रालय ने कहा कि OIC को भारत के उन मामलों पर टिप्पणी करने का अधिकार नहीं है, जो पूरी तरह भारत के आंतरिक विषय हैं।

भारत ने OIC की ओर से जम्मू-कश्मीर का मुद्दा बार-बार अंतरराष्ट्रीय मंचों पर उठाए जाने पर भी सवाल खड़े किए। MEA ने कहा कि इस तरह के ‘राजनीति से प्रेरित प्रचार’ का लगातार समर्थन OIC की विश्वसनीयता पर गंभीर सवाल खड़े करता है।

UN महासभा के दौरान हुई OIC संपर्क समूह की बैठक

OIC के जम्मू-कश्मीर संपर्क समूह की बैठक संयुक्त राष्ट्र महासभा के 81वें सत्र के दौरान न्यूयॉर्क में हुई। OIC के अनुसार, बैठक में संगठन ने कश्मीर के लोगों के आत्मनिर्णय के अधिकार के समर्थन को दोहराया और क्षेत्र की मानवीय, मानवाधिकार तथा सुरक्षा स्थिति पर चिंता जताई।

OIC ने 2019 के बाद उठाए गए भारत के कदमों को वापस लेने की मांग भी दोहराई और कहा कि कश्मीर से जुड़े संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के प्रस्ताव अब भी प्रासंगिक हैं। संगठन ने अंतरराष्ट्रीय समुदाय से इस मुद्दे को अंतरराष्ट्रीय एजेंडे पर बनाए रखने की अपील की।

संपर्क समूह में ये देश शामिल

OIC के जम्मू-कश्मीर संपर्क समूह में पाकिस्तान के अलावा अजरबैजान, तुर्किये, सऊदी अरब और नाइजर शामिल हैं। समूह की बैठक में कश्मीर के मुद्दे पर OIC के पुराने रुख को दोहराया गया।

भारत ने इसके जवाब में OIC की भूमिका पर सवाल उठाते हुए कहा कि संगठन को ऐसे मामलों में दखल देने के बजाय पाकिस्तान को आतंकवाद से जुड़े मुद्दों पर कार्रवाई की सलाह देनी चाहिए। इस तरह जम्मू-कश्मीर को लेकर भारत और OIC के बीच कूटनीतिक बयानबाजी एक बार फिर सामने आई है।

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