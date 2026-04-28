22 अप्रैल को दूध सबसे बड़ी चीज बन गई, जिसे पिछले साल जुलाई में खोली गई कश्मीर घाटी तक की रेल लिंक के जरिए अनंतनाग पहुंचाया गया। यह अहमदाबाद डिवीजन के लिंच रेलवे स्टेशन से आया था।

आंकड़े बता रहे हैं कि अगस्त 2025 से मार्च 2026 के बीच कश्मीर में आने वाले माल में सबसे अधिक हिस्सा सीमेंट का था और बाहर भेजे जाने वाले सामान में सबसे अधिक हिस्सा सेब का था। इसके अलावा, कारों, खाद्यानों और यहां तक कि सैन्य सामानों को भी ट्रेनों के जरिए पहुंचाया गया है।

अक्टूबर 2025 में पहुंचा सबसे बड़ा आकंड़ा

माल ढुलाई का काम मामूली स्तर पर शुरू हुआ, ये अगस्त 2025 में 13 रेक और सितंबर में 20 रेक था, लेकिन अक्टूबर में यह तेजी से बढ़कर 46 रेक तक पहुंच गया, जो अब तक का सबसे बड़ा आंकड़ा है। इसकी मुख्य वजह निर्माण कार्य में आई तेजी थी, जिसके चलते उस माह कश्मीर घाटी में सीमेंट से भरे 41 रेक पहुंचे।

हालांकि सर्दियों में आवाजाही धीमी हो गई- नवंबर में घटकर 34 रैक, दिसंबर में 22 और जनवरी में 16 रह गई, लेकिन फरवरी में दोबारा 22 और मार्च में 30 रैक के साथ तेजी पकड़ ली।

मार्च तक पहुंचा 203 रेक

सीमेंट ले जाने वाली पहली रेकों में से एक 9 अगस्त को कश्मीर पहुंची, जिसमें पंजाब के रूपनगर से 21 वैगन लोड किए गए थे। मार्च 2026 तक अनंतनाग के लिए कुल 203 रेक रवाना हुई, जिनमें कुल 3514 वैगन थे। इनमें से 76 फीसदी या 155 रेक सीमेंट से भरी हुई थीं।

कार भी हुए ट्रांसपोर्ट

वाहन अगली इन-बाउंड कमोडिटी है, जिन्हें 18 से अधिक विशेष न्यू मॉडिफाइड गुड्स रेक्स के जरिए ट्रांसपोर्ट किया गया। मारुति सुजुकी इंडिया ऐसा करने वाली पहली कंपनी थी, जिसने अक्टूबर 2025 में यह कदम उठाया। रेलवे द्वारा अपने माल ढुलाई के दायरे को बढ़ाने के लिए शुरू की गई प्रमुख पहलों में से एक ऑटोमोबाइल ट्रांसपोर्टेशन भी है।

तीसरे नंबर पर खाद्यान्न है, जिसकी 17 रेक भारतीय खाद्य निगम से आई है। दिसंबर 2025 में पंजाब के अजीतवाल रेलवे स्टेशन से 1384 टन खाद्यान्न लेकर रवाना हुई एक छोटी मालगाड़ी अनंतनाग गुड्स टर्मिनल पहुंची। यह रेल मार्ग से कश्मीर को खाद्यान्न की पहली बड़ी खेप थी। अन्य कार्गो में खाद, दो रेक सैन्य सामान और एक-एक रेक सेब कैरेट्स और नमक के थे।

अमेजन ने भी शुरू की डिलीवरी सेवा

हाल ही में अमेजन ने भी कश्मीर में डोर-टू-डोर पार्सल डिलीवरी सेवा को भारतीय रेल और भारतीय डाक सेवा के जरिए बढ़ाया है।

माल ढुलाई से राजस्व मिलने और सप्लाई चेन को स्थिर बनाने की उम्मीद को देखते हुए खासकर दूर-दराज के इलाकों में रेलवे इसे बढ़ावा दे रहा है। रेलवे के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा, “देश के कुल वाहक का 65 फीसदी से अधिक राजस्व इसी क्षेत्र से आता है। हम कश्मीर तक माल पहुंचाने के लिए नए क्षेत्रों की तलाश कर रहे हैं।”

उन्होंने कहा, “आदर्श नगर और बडगाम रेल टर्मिनल के बीच रोजाना गाड़ियों से पार्सल बेस्ड माल की ढुलाई शुरू हो गई है। यह सेवा दिल्ली से कश्मीर तक माल की लोडिंग और घाटी के उत्पादों की वापसी में राजधानी तक लोडिंग सुनिश्चित करेगी। यह 30 घंटे की ट्रेन सेवा के साथ एक दो तरफा सप्लाई चेन होगी।”

कश्मीर सेब पैदा करने वाला सबसे बड़ा राज्य

कश्मीर देश का सबसे बड़ा सेब पैदा करने वाला राज्य है, ऐसे में इसमें कोई हैरानी की बात नहीं है कि यहां से बाहर भेजे जाने वाले उत्पादों में सेब सबसे अहम है। इस अवधि के दौरान अनंतनाग से सेब से लदी कुल 278 बोगी कवर्ड वैगन रवाना की गई। बोगी कवर्ड वैगन माल को मौसम के प्रभाव से बचाने के लिए बनाई गई बोगियां हैं।

272 किमी लंबा उधमपुर-श्रीनगर-बारामूला रेल लिंक 6 जून 2025 को पूरी तरह से चालू हो गया। इस लिंक को कश्मीर लाइन भी कहा जाता है। इस दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 63 किमी लंबे कटरा-संगल्डन खंड का उद्घाटन किया, जिसके साथ ही कश्मीर को देश के बाकी हिस्सों से जोड़ने वाली उस परियोजना का काम पूरा हो गया, जिसकी शुरुआत 42 साल पहले हुई थी।

हालांकि इस परियोजना के अलग-अलग हिस्सों को पहले अलग-अलग चरणों में चालू किया गया, लेकिन सबसे मुश्किल हिस्सा 111 किमी लंबा कटरा-बनिहाल सेक्शन था। इसमें भारत की सबसे लंबी चालू ट्रांसपोर्ट टनल, टी-50 दुनिया का सबसे ऊंचा आर्च ब्रिज, चिनाब ब्रिज और रेलवे का पहला केबल स्टेड ब्रिज, अंजी ब्रिज शामिल है।

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भारतीय रेलवे ने यात्रियों के अनुभव को बेहतर बनाने के लिए कई पहल शुरू की हैं। इनमें साफ-सफाई, समयपालन (पंक्चुअलिटी) और कैटरिंग सर्विसेज में सुधार शामिल हैं। टिकट कन्फर्म होना रेल यात्रा का पहला स्टेप है। इसलिए नेशनल ट्रांसपोर्टर ने टिकट बुकिंग प्रक्रिया को एडवांस और सरल बनाने पर भी ध्यान दिया है। इन प्रयासों में प्रशासनिक और टेक्निकल दोनों तरह के प्रयास शामिल हैं। आईआरसीटीसी ने पिछले कुछ समय से संदिग्ध यूज़र आईडी को डीएक्टिवेट करने जैसे कदम भी उठाए हैं। पूरी खबर पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें

