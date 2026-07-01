कश्मीर में प्रशासन ने प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए बड़ा फैसला लिया है। प्रशासन ने कश्मीर घाटी में ट्रैफिक जाम और प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए ऑड ईवन फाॅर्मूला को लागू करने का फैसला लिया है। स्की रिसार्ट गुलमर्ग में इस नियम को लागू कर दिया गया है। 5 जुलाई से 5 अगस्त तक यह फैसला लागू रहेगा। अगर प्रशासन को ट्रैफिक जाम और प्रदूषण में नियंत्रण दिखेगा, तो आगे भी यह फैसला लागू हो सकता है।

चार पहिया वाहनों पर लागू होगा

प्रशासन के अनुसार यह नियम चार पहिया वाहनों पर लागू होगा। वहीं मालवाहक और जरूरी सामान की ढुलाई में शामिल वाहनों पर यह नियम लागू नहीं होगा। बता दें कि गुलमर्ग में जून से अगस्त तक लोगों की भारी भीड़ होती है, जिसके कारण गाड़ियों की लंबी कतार दिखती है।

ऑड ईवन फाॅर्मूला सुबह 8 बजे से रात 8 बजे तक लागू रहेगा। दरअसल गुलमर्ग में पार्किंग क्षमता केवल 1500 वाहनों की है जबकि हर दिन 6000 से अधिक वाहन यहां पर आते हैं। इसके कारण ट्रैफिक जाम की स्थिति बन जाती है। ऐसे में गुलमर्ग विकास प्राधिकरण ने इसे नियंत्रित करने का फैसला लिया है।

गुलमर्ग-श्रीनगर मार्ग को लेकर जारी हुई ट्रैफिक एडवाइजरी

3 जुलाई से अमरनाथ यात्रा शुरू हो रही है। ऐसे में ट्रैफिक को देखते हुए प्रशासन ने टूरिस्ट वाहनों के लिए गुलमर्ग-श्रीनगर मार्ग पर शाम 5 के बाद प्रतिबंध लगा दिया है। बारामुला पुलिस ने एडवाइजरी जारी की है। बारामुला पुलिस ने सभी पर्यटकों को सलाह दी है कि गुलमर्ग जाते समय ट्रैफिक नियमों का सख्ती से पालन करें। गुलमर्ग पुलिस की ट्रैफिक एडवाइजरी के अनुसार शाम 5 बजे के बाद किसी भी टूरिस्ट वाहन को गुलमर्ग से श्रीनगर की ओर जाने की अनुमति नहीं होगी। साथ ही श्रीनगर से गुलमर्ग की ओर जाने की भी अनुमति नहीं होगी। उनके लिए जब तक अमरनाथ यात्रा चलेगी, तब तक यह नियम लागू रहेगा।