कश्मीर में मेडिकल इंटर्न्स द्वारा अपने मासिक वजीफे में वृद्धि की मांग को लेकर विरोध प्रदर्शन किया है। सोमवार को अपने विरोध प्रदर्शन के दौरान, श्रीनगर के सरकारी मेडिकल कॉलेज के मेडिकल इंटर्न ने कहा कि उनका मौजूदा स्टाइपेंड मात्र 12,000 रुपये से थोड़ा अधिक है जबकि देश के अन्य हिस्सों में यह 30,000 रुपये से अधिक है। इस बीच जम्मू और कश्मीर सरकार में गठबंधन सहयोगी कांग्रेस ने मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला के समक्ष यह मुद्दा उठाया है।

मुख्यमंत्री को लिखे अपने पत्र में प्रदेश कांग्रेस प्रमुख तारिक हमीद कर्रा ने मेडिकल इंटर्न के स्टाइपेंड में वृद्धि की वकालत करते हुए कहा कि युवा डॉक्टर नियमित रूप से घंटों काम करते हैं जिनमें 36 घंटे की शिफ्ट भी शामिल है। उन्होंने कहा कि इंटर्न्स पूरी लगन और प्रतिबद्धता के साथ मरीजों की देखभाल करते हुए अपने कर्तव्यों का निर्वाह करते हैं। कांग्रेस नेता ने कहा, “अपने काम की चुनौतियों और अत्यधिक कार्यभार के बावजूद, वे मरीजों और जन स्वास्थ्य सेवा के हित में अपनी जिम्मेदारियों का निर्वाह करना जारी रखते हैं।”

जम्मू-कश्मीर में मेडिकल इंटर्न को दी जाने वाली स्टाइपेंड

हमीद कर्रा ने यह भी बताया कि जम्मू-कश्मीर में मेडिकल इंटर्न को दी जाने वाली स्टाइपेंड देश के कई अन्य हिस्सों में दिए जाने वाले वजीफे की तुलना में काफी कम था। इंटर्न की मांगों को सही बताते हुए, कर्रा ने मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर कहा कि इस मुद्दे पर तत्काल विचार किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा, “मेडिकल इंटर्न हमारी स्वास्थ्य सेवा प्रणाली का एक अनिवार्य और अभिन्न अंग हैं और अनिवार्य इंटर्नशिप के दौरान अस्पतालों में महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां निभाते हैं।”

कर्रा ने यह भी तर्क दिया कि इस स्तर पर सरकार का सकारात्मक हस्तक्षेप न केवल चिकित्सा जगत की एक वैध चिंता का समाधान करेगा बल्कि उन युवा डॉक्टरों का मनोबल भी बढ़ाएगा जो हमारे अस्पतालों और स्वास्थ्य संस्थानों के कामकाज में महत्वपूर्ण योगदान दे रहे हैं।

देश के अन्य हिस्सों में कितनी है मेडिकल स्टाइपेंड

सोमवार को अपने विरोध प्रदर्शन के दौरान, श्रीनगर के सरकारी मेडिकल कॉलेज में मेडिकल इंटर्न ने कहा कि उनकी वर्तमान स्टाइपेंड 12,000 रुपये से थोड़ा अधिक है जबकि देश के अन्य हिस्सों में यह 30,000 रुपये से अधिक है। विरोध प्रदर्शन कर रही डॉक्टरों में से एक डॉ अनम ने इंडियन एक्सप्रेस से कहा, “हम जम्मू-कश्मीर के सभी अस्पतालों की रीढ़ हैं। हम ओपीडी और नाइट शिफ्ट चलाते हैं, फिर भी हमारा वजीफा 12,000 रुपये पर अटका हुआ है।” उन्होंने बताया कि पिछले सात सालों से वजीफे में कोई बदलाव नहीं हुआ है। डॉक्टरों ने कहा कि उन्होंने संशोधन के लिए सरकार से संपर्क किया है लेकिन उन्हें कोई ठोस जवाब नहीं मिला है।

विरोध प्रदर्शन कर रहे एक अन्य मेडिकल इंटर्न डॉ फैजान ने कहा, “सरकार को हमारी दुर्दशा के प्रति संवेदनशील होना चाहिए। सम्मान के साथ व्यवहार किया जाना हमारा अधिकार है और बेहतर वजीफे की मांग इसी दिशा में एक कदम है।” नाम न बताने की शर्त पर एक अन्य डॉक्टर ने कहा कि अधिकांश इंटर्न के लिए मौजूदा वजीफा अस्पताल आने-जाने का खर्च भी पूरा नहीं करता। विभिन्न अस्पतालों में कार्यरत मेडिकल इंटर्न ने अपने वजीफे में वृद्धि होने तक हड़ताल जारी रखने का फैसला किया है।

स्वास्थ्य मंत्री बोलीं- हड़ताल पर जाने की जरूरत नहीं थी

इस बीच, जम्मू-कश्मीर की स्वास्थ्य मंत्री सकीना इटू ने कहा कि इस मामले को सरकार द्वारा उठाया गया है और इस पर विचार किया जा रहा है। हालांकि, उन्होंने आगे कहा, “इस निर्णय का वित्तीय प्रभाव पड़ेगा और वित्त विभाग द्वारा इसकी समीक्षा की जा रही है।” उन्होंने यह भी स्वीकार किया कि डॉक्टरों के वेतन में वृद्धि की आवश्यकता है और सरकार बढ़ती लागतों से अवगत है। इटू ने कहा, “हालांकि, उन्हें हड़ताल पर जाने की आवश्यकता नहीं थी क्योंकि इससे मरीजों की देखभाल प्रभावित होती है।”

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पीडीपी अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती ने मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला से जम्मू और कश्मीर के बारामूला जिले में तंगमर्ग के पास स्थित द्रंग की तरफ जाने वाली सड़कों की स्थिति में सुधार करने का आग्रह किया है। उन्होंने कहा कि इस क्षेत्र में पर्यटन की अपार संभावनाए हैं। खबर पढ़ने के लिए क्लिक करें