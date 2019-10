INX मीडिया मनी लॉन्डरिंग मामले में कार्ति चिदंबरम बुधवार को प्रवर्तन निदेशालय (ED) के समक्ष हाजिर हुए। इस दौरान उन्होंने मीडिया कर्मियों से के सवालों का जवाब देते हुए बस इतना कहा कि वे दशहरा की बधाई देने आए थे। गौरतलब है कि उनके पिता भी और देश के पूर्व गृहमंत्री पी. चिदंबरम भी आीएनएक्स मीडिया केस में जेल में बंद हैं। हालांकि, जेल ही चिदंबरम मोदी सरकार की नीतियों के खिलाफ लगातार आवाज उठा रहे हैं। पिछले दिनों उन्होंने आर्थिक नीतियों और एनआरएसी के मसले पर सरकार को आड़े हाथों लिया था। चिदंरम का ट्विटर अकाउंट लगातार उनके परिवार द्वारा हैंडल किया जा रहा है।

आईएनएक्स मीडिया मनी लॉन्डरिंग केस में पी चिदंबरम के बेटे कार्ति चिदंबरम का भी नाम शामिल है। लिहाजा, प्रवर्तन निदेशालय उनसे भी लगातार पूछताछ कर रहा है। बुधवार को मजाकिया लहजे में कार्ति ने ईडी दफ्तर आने के सवालों पर कहा,”मैंने सोचा कि मैं यहां आऊं और उन्हें (ईडी) को दशहरा की बधाई दूं।”

#WATCH Delhi: Karti Chidambaram appears before Enforcement Directorate in connection with the INX Media money laundering case; says, " I just thought to come and say hello to them for Dussehra". pic.twitter.com/hI0sch3Ot5

— ANI (@ANI) October 9, 2019