कर्नाटक यूथ कांग्रेस के एक पदाधिकारी और उसके सहयोगी को मंगलुरु पुलिस ने एक बिजनेसमैन को ब्लैकमेल करने और 2.77 करोड़ रुपये की उगाही करने के आरोप में गिरफ्तार किया है। पुलिस के मुताबिक, आरोपियों की पहचान मंगलुरु यूथ कांग्रेस के महासचिव निज़ाम और जितेश के रूप में हुई है। आरोप है कि जितेश ने पहले 2024 में कारोबारी को फंसाया और बाद में उसकी अश्लील तस्वीरों और वीडियो का इस्तेमाल करके उसे ब्लैकमेल किया।

पुलिस ने बताया कि जितेश ने शुरू में 35 लाख रुपये की मांग की और पीड़ित की पत्नी को वीडियो दिखाने की धमकी दी। अपनी प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचने के डर से बिजनेसमैन ने कथित तौर पर चेक के माध्यम से पैसे का भुगतान कर दिया। पैसों की मांग जारी रहने पर, कारोबारी ने यूथ कांग्रेस महासचिव निज़ाम से मदद मांगी। हालांकि, पुलिस का आरोप है कि निज़ाम ने जितेश के साथ हाथ मिला लिया और जबरन वसूली के गिरोह का हिस्सा बन गया।

आत्महत्या की मनगढ़ंत कहानी बनाई

इसके बाद कथित तौर पर दोनों ने मिलकर आत्महत्या की मनगढ़ंत कहानी बनाई। निज़ाम ने मई 2024 में बिजनेसमैन को बताया कि जितेश ने आत्महत्या कर ली है और सुसाइड नोट में उसका नाम लिखा हुआ है। कहानी को विश्वसनीय बनाने के लिए, आरोपी ने कथित तौर पर जितेश की मृत्यु और अंतिम संस्कार की तस्वीरें साझा कीं और व्यवसायी को आपराधिक मामले में फंसाने की धमकी दी।

गिरफ्तारी और सामाजिक बदनामी के डर से कारोबारी ने कथित तौर पर पैसे देना जारी रखा। पुलिस ने बताया कि 2024 से 2026 के बीच पीड़ित से कुल 2.77 करोड़ रुपये की उगाही की गई। धोखाधड़ी का खुलासा जून 2026 में हुआ जब बिजनेसमैन ने मंगलुरु में जितेश को देखा। जिस व्यक्ति को मृत समझा जा रहा था, उसे सामने देखकर बिजनेसमैन ने उर्वा पुलिस स्टेशन जाकर शिकायत दर्ज कराई। शिकायत के आधार पर पुलिस ने निजाम और जितेश दोनों को गिरफ्तार कर लिया।

ईडी ने मनी लॉन्डरिंग मामले में कर्नाटक कांग्रेस विधायक के बेटों को समन भेजा

ईडी ने क्रिप्टो से जुड़े मनी लॉन्डरिंग मामले में कर्नाटक कांग्रेस विधायक के बेटों को समन भेजा। प्रवर्तन निदेशालय ने क्रिप्टोकरेंसी से जुड़े मनी लॉन्डरिंग मामले में पूछताछ के लिए कर्नाटक कांग्रेस विधायक एन.ए. हारिस के दो बेटों को समन भेजा है। मोहम्मद हारिस नलपद और उमर फारूक नलपद को पीएमएलए के तहत बयान दर्ज कराने के लिए 11 जून को केंद्रीय एजेंसी के दफ्तर में पेश होने को कहा गया है। अप्रैल में ईडी ने नलपद बंधुओं और कुछ अन्य लोगों के यहां छापेमारी की थी।

वहीं, कर्नाटक यूथ कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष मोहम्मद हारिस नलपद ने ईडी की छापेमारी के बाद मीडिया से बात की और किसी भी तरह की गड़बड़ी से इनकार किया। उन्होंने दावा किया कि एजेंसी ने उनके और उनके भाई के घर पर 21 घंटे तक जो तलाशी ली थी उसमें कुछ भी नहीं मिला। उन्होंने ईडी की कार्रवाई को उनके पिता के खिलाफ राजनीतिक प्रतिशोध बताया था।

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मंगलवार को सीआईडी की एक टीम तृणमूल कांग्रेस के ऑफिस और पार्टी सुप्रीमो ममता बनर्जी के कालीघाट स्थित आवास पर पहुंची। यह कार्रवाई कथित तौर पर विधायकों के फर्जी हस्ताक्षर मामले की जांच के तहत की गई। पूरी खबर पढ़ने के लिए क्लिक करें