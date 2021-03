कर्नाटक सरकार में मंत्री केएस ईश्वरप्पा ने सीएम बीएस येदियुरप्पा पर आरोप लगाए हैं कि मुख्यमंत्री उनके काम में दखल देते हैं। मंत्री ने येदियुरप्पा पर तानाशाही रवैया अपनाने के आरोप भी लगाए हैं। इस बाबत मंत्री ने राज्यपाल और बीजेपी नेतृत्व से शिकायत भी की है।

राज्यपाल से शिकायत करते हुए कर्नाटक के ग्रामीण विकास मंत्री ईश्वरप्पा ने कहा कि सीएम उनके मंत्रालय में सीधे तौर पर हस्तक्षेप करते हैं जो कि उनके कैबिनेट मंत्री के अधिकारों का हनन है। इस शिकायत की कॉपी मंत्री ने पीएम मोदी, गृह मंत्री शाह और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा को भी भेजी है। मंत्री ने कहा कि सीएम ने बिना उन्हें बताए उनके मंत्रालय से 774 करोड़ रुपए का आवंटन तक कर दिया। एक और उदाहरण देते हुए मंत्री ने कहा कि सीएम ने एक जिले के लिए 65 करोड़ रुपए मेरे विभाग से जारी किए। इस दौरान सीएम ने राज्य के बाकी जिलों को नजरअंदाज किया।

मंत्री ने कहा कि दुख की बात ये है कि सीएम ने जानबूझकर उन्हें नजरअंदाज करते हुए ये आदेश जारी किए। मंत्री ने कहा कि अगर ऐसा जारी रहा तो न जाने वे मंत्री के तौर पर काम कर भी पाएंगे या नहीं।

