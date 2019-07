कर्नाटक का सियासी संकट फिलहाल टला नहीं है। शुक्रवार (19 जुलाई, 2019) को दो बार डेडलाइन के बावजूद बहुमत परीक्षण नहीं हो सका, जबकि सदन में ‘काला जादू’ पर चर्चा होने लगी। बीजेपी ने कहा कि मुख्यमंत्री एचडी कुमारस्वामी के भाई, कबीना मंत्री और एचडी देवगौड़ा के बेटे एचडी रेवन्ना नंगे पांव विधानसभा पहुंचे।

सीएम कुमारस्वामी ने इसी पर कहा- आप रेवन्ना पर नींबू लाने का आरोप लगाने रहे हैं? आप (बीजेपी) हिंदू संस्कृति में विश्वास रखते हैं, फिर भी आप उन पर दोष मढ़ रहे हैं। वह अपने साथ नींबू लाते हैं और मंदिर जाते हैं, पर आप उन पर काला जादू करने का आरोप लगाते हैं। क्या यह सच में संभव है कि कोई सरकार काला जादू से बचाई जा सकती है?

देखें, रेवन्ना किस हालत में पहुंचे थे कर्नाटक विधानसभाः

#WATCH: Karnataka Minister & son of H D Deve Gowda, H D Revanna arrived barefoot at the state Assembly, for trust vote debate, today. (Earlier visuals) #Bengaluru pic.twitter.com/uoDNsP0N4X

— ANI (@ANI) July 18, 2019