कर्नाटक: लंच में देरी हो गई तो स्पीकर पर कागज फेंक दिया, 9 बीजेपी विधायक सस्पेंड

स्पीकर ने कहा था कि बिना किसी लंच के बजट पर जारी चर्चा को आगे भी जारी रखा जाएगा। इस आदेश से बीजेपी विधायक नाराज हो गए और उनकी तरफ से स्पीकर पर ही कागज फेंक दिया गया।

बीजेपी विधायकों के खिलाफ कार्रवाई

कर्नाटक विधानसभा में बड़ा हंगामा देखने को मिला है। सोमवार को स्पीकर द्वारा 9 बीजेपी विधायकों को सस्पेंड कर दिया गया। बताया जा रहा है कि स्पीकर ने कहा था कि बिना किसी लंच के बजट पर जारी चर्चा को आगे भी जारी रखा जाएगा। इस आदेश से बीजेपी विधायक नाराज हो गए और उनकी तरफ से स्पीकर पर ही कागज फेंक दिया गया। जोर देकर कहा गया कि किस कारण से लंच को रद्द किया गया। बीजेपी विधायक क्यों हुए सस्पेंड? यहां ये समझना जरूरी है कि बीजेपी विधायक दूसरे कारण की वजह से सदन में लगातार विरोध प्रदर्शन कर रहे थे। उनकी तरफ से वेल में जा नारेबाजी की गई थी। सरकार पर आरोप लगाया गया था कि उसकी तरफ 30 अधिकारियों को अपनी सेवा में लगा दिया गया है। उसी आरोप को लेकर विरोध किया जा रहा था। लेकिन तभी स्पीकर रुद्रप्पा लमानी ने साफ कर दिया कि सिर्फ बजट पर चर्चा होगी। उनकी तरफ से लंच ब्रेक भी आगे शिफ्ट करवा दिया गया। इसी वजह से नाराज होकर बीजेपी विधायकों ने जमकर बवाल काटा और उसका हर्जाना उन्हें सस्पेंशन के रूप में झेलना पड़ा। Also Read मानसून सत्र में पेश होंगे दिल्ली अध्यादेश सहित 30 बिल, UCC को शामिल नहीं किया गया किस-किस को सस्पेंड किया? अब ये कोई पहली बार नहीं है जब कर्नाटक की विधानसभा से ऐसी तस्वीर सामने आई हो। सिर्फ पार्टी अलग रही हैं, स्थितियां अलग रही हैं, लेकिन बवाल, विवाद की तस्वीरें सोशल मीडिया पर हर बार वायरल हो जाती हैं। उसी कड़ी में अब कर्नाटक में आठ बीजेपी विधायकों को सस्पेंड कर दिया है। बीजेपी स्पीकर की इस कार्रवाई को गलत मान रही है। जिन विधायकों को सस्पेंड किया गया है, उस लिस्ट में सुनील कुमार, आर अशोक, सीएन अश्वथ नारायण, यशपाल आनंद सुवर्णा, डी वेदव्यास कामथ, अरविंद बेलाड, अरागा ज्ञानेंद्र, उमानाथ कोटियन, धीरज मुनिराजू और भरत शेट्टी वाई शामिल हैं।

