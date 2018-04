कांग्रेस शासित कर्नाटक में बाल-बाल बचे मोदी सरकार के मंत्री, कहा- मेरी जान लेने की थी साजिश

केंद्रीय कौशल विकास राज्‍य मंत्री अनंतकुमार हेगड़े का काफिला कर्नाटक में हादसे का शिकार हो गया। मंत्री ने इसकी जानकारी ट्विटर के जरिए दी। आरोप है कि हावेरी जिले में नेशनल हाइवे पर एक ट्रक ने उनकी एस्‍कॉर्ट गाड़ी को टक्‍कर मारने की कोशिश की। मंत्री के अनुसार, चूंकि उनकी गाड़ी टॉप स्‍पीड में थी इसलिए वह सीधी टक्‍कर से बच गए। केंद्रीय मंत्री के अनुसार, एस्‍कॉर्ट गाड़ी में मौजूद सपोर्ट स्‍टाफ को कंधे में फ्रैक्‍चर जैसी गंभीर चोटें आई हैं। हेगड़े ने अपनी जात का खतरा बनाते हुए नासिर नाम के शख्‍स की तस्‍वीर भी जारी की है, जो ट्रक चला रहा था।

मंत्री ने पूरी घटना ट्विटर पर बयान की और एक वीडियो भी पोस्‍ट किया। उन्‍होंने बताया, ”वाहन (ट्रक) गलत दिशा में चल रहा था और सड़क पर आड़ा पार्क किया गया था। जैसे ही हमारा काफिला नजदीक पहुंचा, वह काफी तेज रफ्तार में आगे बढ़ा और हमारी कार को टक्‍कर मारने की कोशिश की। हमारी कार तेज रफ्तार में थी तो उसके हमसे टकराने से पहले ही हम आगे निकल गए।”

A deliberate attempt on my life seems to have been executed just now. A truck on NH, near Halageri in Ranebennur taluk of Haveri district has hit my escort vehicle which tried to hit my vehicle in the first instance. Since our vehicle was in top speed we escaped the hit. pic.twitter.com/2w8zzq26UU — Anantkumar Hegde (@AnantkumarH) April 17, 2018

However our support staff in the escort vehicle has suffered severe injuries in the form of shoulder fracture. pic.twitter.com/aMm16rNo9r — Anantkumar Hegde (@AnantkumarH) April 17, 2018

हेगड़े ने आगे बताया, ”दुर्भाग्‍य से हमारे पीछे चल रही एस्‍कार्ट गाड़ी ट्रक से टकरा गई और एक स्‍टाफ को कंधे में फ्रैक्‍चर हो गया। स्‍थानीय लोगों ने नासिर नाम के ड्राइवर को पकड़ा है जो शराब के नशे में नहीं लग रहा है।” मंत्री ने वीडियो शेयर करते हुए लिखा, ”मैं इस घटना को मेरा जीवन लेने की कोशिश के रूप में देखता हूं क्‍योंकि यह हादसे जैसा नहीं है। ड्राइवर ने जानबूझकर हमारी गाड़ी से टकराने की कोशिश की है जो इस वीडियो में साफ दिख रहा है।”

I suspect serious attempt on my life looking at the incident as it doesn't make an accident. The driver has purposefully tried hitting our vehicle and then hit our escort vehicle which is quiet evident in this video. pic.twitter.com/zAZjGwIWqq — Anantkumar Hegde (@AnantkumarH) April 17, 2018

केंद्रीय मंत्री ने पुलिस से अपील की कि वे नासिर नाम के शख्‍स से सच निकलवाएं। उन्‍होंने लिखा, ”शायद इस घटना के पीछे बड़ी साजिश हो। मुझे उम्‍मीद है पुलिस उन सभी का पर्दाफाश करेगी।”

I urge the police to take the case seriously in spilling the truth out from this guy named Nasir. There might be a bigger nexus behind this incident and am sure Police would expose all of them. pic.twitter.com/CXQuEZKMqD — Anantkumar Hegde (@AnantkumarH) April 17, 2018

Hindi News से जुड़े अपडेट और व्‍यूज लगातार हासिल करने के लिए हमारे साथ फेसबुक पेज और ट्विटर हैंडल के साथ गूगल प्लस पर जुड़ें और डाउनलोड करें Hindi News App