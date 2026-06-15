सोमवार दोपहर मैसूरु के एक पब में लगी भीषण आग में दो लोगों की मौत हो गई और 11 लोग घायल हो गए। आउटर रिंग रोड पर कनकदासा नगर स्थित पब, फॉक्स डेन का दौरा करने वाले डीसीपी (कानून और व्यवस्था) हर्षन प्रियमवदा ने कहा कि शॉर्ट सर्किट के कारण आग लगी हो सकती है।

पुलिस के अनुसार, दमकल विभाग को दोपहर करीब 3.15 बजे घटना की सूचना मिली। दमकल विभाग के अधिकारियों ने सीढ़ी की मदद से 15 लोगों को बचाया।

आग बुझाने के बाद उन्हें पब में काम करने वाले दो पुरुषों के शव मिले। पुलिस ने मृतकों की पहचान पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग निवासी 26 वर्षीय साहिन और नेपाल निवासी 24 वर्षीय प्रकाश के रूप में की है। डीसीपी प्रियमवदा ने कहा, “वहां लकड़ी और फर्नीचर जैसी चीजें थी इसी वजह से आग तेजी से फैल गई।”

पब के मालिक ने कन्नड़ फिल्म में अभिनय किया है

पब ग्राउंड फ्लोर पर संचालित होता था और ग्राहकों के लिए छत पर अतिरिक्त मेज और कुर्सियां रखी जाती थीं। पब के मालिक की पहचान प्रीतम के रूप में हुई है, जिन्होंने एक कन्नड़ फिल्म में अभिनय किया है। एक पुलिस अधिकारी ने कहा, “हमने पब के मालिक से दस्तावेज जमा करने को कहा है। घटना के समय प्रीतम अपने दोस्त के साथ मौके पर मौजूद था। वह किसी तरह बच निकला और उसे मामूली चोटें आईं। वहां काफी लकड़ी और बेंत मौजूद थे, जिसके कारण शॉर्ट सर्किट होने से आग फैल गई। हम यह भी जांच कर रहे हैं कि क्या कोई विस्फोट हुआ था।” अधिकारी ने आगे कहा कि पुलिस इस बात की जांच कर रही है कि क्या पब को छत पर संचालन करने की अनुमति है या नहीं।

मध्य प्रदेश के नर्मदापुरम में सड़क हादसा

वहीं, दूसरी ओर मध्य प्रदेश के नर्मदापुरम जिले में सोमवार शाम एक तेज रफ्तार एसयूवी के सड़क किनारे एक पेड़ से टकराकर पलट जाने से एक दंपति और उनके आठ साल के बेटे सहित पांच लोगों की मौत हो गई जबकि दो अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक (एएसपी) अभिषेक राजन ने ‘पीटीआई-भाषा’ को फोन पर बताया कि यह दुर्घटना जिला मुख्यालय से करीब 80 किलोमीटर दूर पिपरिया थाना क्षेत्र के मटकुली-पिपरिया मार्ग पर उस समय हुई जब वाहन तामिया से मटकुली की ओर जा रहा था।

पुलिस के अनुसार, एसयूवी तामिया से मटकुली जा रही थी, तभी विपरीत दिशा से आ रही एक मोटरसाइकिल से बचने की कोशिश में उसके चालक ने कथित तौर पर नियंत्रण खो दिया। उन्होंने कहा कि इसके बाद बोलेरो वाहन सड़क किनारे एक पेड़ से टकराकर पलट गया।

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मध्य प्रदेश के मुरैना में बड़ा ट्रेन हादसा हुआ है। यहां पर एक भगदड़ में ट्रेन से कटकर चार लोगों की मौत हो गई है। उदयपुर इंटरसिटी एक्सप्रेस में आग की अफवाह फैली और इसके बाद वहां भगदड़ मच गई, जिससे ट्रेन से कटकर चार लोगों की मौत हो गई। पूरी खबर पढ़ने के लिए क्लिक करें