कर्नाटक के मंगलुरु में सेंट एग्नेस कॉलेज के सैंकड़ों छात्र सोमवार को परीक्षा छोड़ धरने पर बैठ गए थे। छात्र कॉलेज प्रशासन के उस फैसले के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे थे जिसमें अंडरग्रेजुएट कोर्सेस एग्जाम की डेट दशहरे की छुट्टियों में रख दी गई थी। छात्रों ने एग्जाम डेट को बदलने की मांग की जिसे कॉलेज प्रशासन ने स्वीकार भी कर लिया।

बता दें कि कॉलेज के ये एग्जाम 12 अक्टूबर से 28 अक्टूबर तक निर्धारित हैं और 20 अक्टूबर का दशहरा है। कॉलेज के शेड्यूल के मुताबिक, 19 और 22 अक्टूबर को पेपर तय था, लेकिन अब कॉलेज प्रशासन ने शेड्यूल को बदले जाने का आश्वासन दिया है और कहा है कि नया शेड्यूल ऑफिशियल चैनल पर जल्द ही जारी किया जाएगा।

‘हमने एग्जाम डेट बदलने की रिक्वेस्ट दी थी’

सोमवार को ABVP समर्थित धरने पर बैठे छात्रों ने कॉलेज के गेट पर ही नारेबाजी की और हंगामा किया। कुछ स्टूडेंट्स ने कहा कि उन्होंने कॉलेज से बार-बार सेमेस्टर एग्जाम पोस्टपोन करने की रिक्वेस्ट की थी। एक स्टूडेंट ने कहा, “राज्य के सभी स्कूल और कॉलेज स्टूडेंट्स को छुट्टियां देते हैं, कॉलेज ने उसी समय एग्जाम अनाउंस कर दिए। हमने उनसे पहले भी रिक्वेस्ट की थी लेकिन उन्होंने कोई ध्यान नहीं दिया।”

भीड़ बढ़ती देख पुलिस मौके पर पहुंची

शुरुआत में छात्रों का यह प्रदर्शन छोटी संख्या के साथ शुरू हुआ, लेकिन बाद में जैसे-जैसे भीढ़ बढ़ती चली गई तो पुलिस की तैनाती वहां कर दी गई और डिप्टी कमिश्नर ऑफ पुलिस भी मौके पर पहुंच गए। इस दौरान कुछ स्टूडेंट लीडर्स को भी डिटेन किया गया क्योंकि उन्होंने हटने से मना कर दिया था।

आखिरकार बदल दी गई तारीख

वहीं छात्रों के हंगामे को देखते हुए कॉलेज रजिस्ट्रार और कंट्रोलर ऑफ एग्जामिनेशन शुभरेखा भी प्रोटेस्ट एरिया में पहुंचीं और अनाउंस किया कि 19 और 22 अक्टूबर को होने वाले सेमेस्टर एग्जाम पोस्टपोन कर दिए जाएंगे। उन्होंने स्टूडेंट्स से प्रोटेस्ट वापस लेने की भी अपील की और भरोसा दिलाया कि कॉलेज एडमिनिस्ट्रेशन उनके साथ खड़ा रहेगा।

‘शेड्यूल में बदलाव की नहीं मिली थी रिक्वेस्ट’

कॉलेज प्रशासन की ओर से जारी क्लैरिफिकेशन में कहा गया है कि अक्टूबर 2026 की एंड-सेमेस्टर परीक्षाएं अप्रूव्ड एकेडमिक कैलेंडर के अनुसार शेड्यूल की गई थीं, जिससे यह पक्का हो गया कि कोई भी परीक्षा गजटेड पब्लिक हॉलिडे पर न हो। एग्जाम का ड्राफ्ट टाइमटेबल 11 सितंबर को स्टूडेंट्स को भेजा गया था, जिसमें उन्हें ऑब्जेक्शन उठाने, क्लैरिफिकेशन मांगने या बदलाव का सुझाव देने के लिए 15 दिन का समय दिया गया था। फाइनल टाइमटेबल 26 सितंबर को पब्लिश किया गया था तब तक शेड्यूल में बदलाव की कोई रिक्वेस्ट नहीं मिली थी।

स्टूडेंट्स की चिंताओं पर विचार करने और एक अच्छा एकेडमिक माहौल बनाए रखने के हित में फैसला लेते हुए कॉलेज एडमिनिस्ट्रेशन ने 19 और 22 अक्टूबर को होने वाली परीक्षाओं को रीशेड्यूल करने का फैसला किया। बदली हुई तारीखें स्टूडेंट्स को ऑफिशियल चैनलों के जरिए बताई जाएंगी।

#WATCH | Mangaluru, Karnataka: Students stage protest outside St. Agnes College condemning the college administration for scheduling degree semester examinations during the Dasara holidays. pic.twitter.com/05p5g27QsQ — ANI (@ANI) October 12, 2026

यह भी पढ़ें: UP Board 10th Date Sheet 2027: यूपी बोर्ड कक्षा 10वीं की डेट शीट जारी, 5 फरवरी से परीक्षा शुरू, चेक करें विषयवार टाइम टेबल

उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद (UPMSP) ने यूपी बोर्ड हाईस्कूल परीक्षा 2027 की डेटशीट जारी कर दी है। कक्षा 10 की बोर्ड परीक्षाएं 5 फरवरी 2027 से शुरू होंगी और 24 फरवरी 2027 को समाप्त होंगी। बोर्ड ने एग्जाम शेड्यूल के साथ ही एग्जाम शिफ्ट का शेड्यूल भी जारी किया है। यहां पढ़ें पूरी खबर…