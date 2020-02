कर्नाटक के सारंग मठ के महंत ने राज्य की येदियुरप्पा सरकार को धमकी दी है कि ‘यदि उनके करीबी भाजपा विधायक को एक साल में कैबिनेट में जगह नहीं दी जाती है तो मैं 10 विधायकों का इस्तीफा दिलवा दूंगा।’ खबर के अनुसार, कलबुर्गी में एक जनसभा के दौरान श्रीशैला सारंग मठ के महंत सारंगधारा देशीकेन्द्र स्वामी ने उक्त बातें कहीं।

महंत ने कहा कि “यदि बीएस येदियुरप्पा के नेतृत्व वाली सरकार एक साल में दत्तात्रेय पाटिल रेवूर (भाजपा विधायक) को कैबिनेट में शामिल नहीं करती है तो मैं कल्याणा-कर्नाटक क्षेत्र के भाजपा के कम से कम 10 विधायकों को इस्तीफा देने को कह सकता हूं।”

Sarangadhara Deshikendra Swami,Seer of Srishaila Saranga mutt, in Kalaburagi: If BS Yediyurappa led government fails to induct Dattatraya Patil Revoor(BJP MLA) into the cabinet within a year then I can ask atleast 10 MLAs from BJP of the Kalyana-Karnataka region to resign. (28.2) pic.twitter.com/rZx7977lTP

— ANI (@ANI) February 29, 2020