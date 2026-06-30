कर्नाटक में मंगलवार (30 जून 2026) से मतदाता सूची का विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) शुरू हो गया है। यह अभियान 29 जुलाई तक चलेगा जबकि अंतिम मतदाता सूची 7 अक्टूबर को जारी की जाएगी। इस बीच सत्तारूढ़ कांग्रेस ने इस प्रक्रिया में कुछ सवाल उठाए हैं। वहीं राज्य के गृह मंत्री प्रियांक खड़गे ने कहा है कि तमिलनाडु, केरल और पश्चिम बंगाल में ऐसे अभियान से गरीब लोगों के अधिकार प्रभावित हुए थे।

निर्वाचन आयोग ने SIR अभियान के लिए 59,050 बूथ लेवल अधिकारियों (बीएलओ) को तैनात किया है। ये अधिकारी घर-घर जाकर लोगों को फॉर्म देंगे और जानकारी की जांच करेंगे।

पहले चरण में नहीं मांगा जाएगा कोई दस्तावेज

राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी वी. अंबु कुमार ने बताया कि कर्नाटक के 5.54 करोड़ मतदाताओं में से 5.07 करोड़ (91.61%) मतदाताओं का रिकॉर्ड पुराने और नए मतदाता सूची से मिलाया जा चुका है। हालांकि 46.53 लाख मतदाताओं का मिलान अभी बाकी है और यह काम जारी है।

उन्होंने कहा कि इस चरण में लोगों से कोई दस्तावेज नहीं मांगा जाएगा। उन्हें केवल फॉर्म भरकर जमा करना होगा। अगर किसी कारण से परिवार का कोई सदस्य घर पर नहीं है तो परिवार का कोई वयस्क सदस्य उसकी ओर से फॉर्म पर हस्ताक्षर कर सकता है।

5 अगस्त को प्रारूप मतदाता सूची जारी होने के बाद 9 सितंबर तक दावे और आपत्तियां दर्ज कराई जा सकेंगी। इसके बाद निर्वाचन आयोग जिन लोगों को नोटिस जारी करेगा, उनके दावों और आपत्तियों का निपटारा 3 अक्टूबर तक किया जाएगा। इसके बाद 7 अक्टूबर को कर्नाटक की अंतिम मतदाता सूची जारी होगी।

मतदाता सूची पुनरीक्षण अभियान शुरू होने से पहले कांग्रेस ने इस प्रक्रिया को लेकर कई सवाल उठाए। कर्नाटक के गृह मंत्री प्रियांक खड़गे ने सोमवार को कहा कि पार्टी ने निर्वाचन आयोग और मुख्य निर्वाचन अधिकारी (CEO) से कई मुद्दों पर स्पष्टीकरण मांगा था लेकिन अब तक कोई जवाब नहीं मिला है।

उन्होंने कहा, “हमने प्रक्रिया में तार्किक खामियों और किन लोगों को मतदाता सूची पुनरीक्षण से छूट दी जाएगी- जैसे मुद्दों पर स्पष्टता मांगी थी। लेकिन अभी तक कोई जवाब नहीं मिला है।”

‘गरीब लोगों के मतदान के अधिकार प्रभावित हुए’

कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा, ”मतदाता सूची का पुनरीक्षण (Voter Roll Revision) करना चुनाव आयोग का अधिकार है और यह एक जरूरी प्रक्रिया है। लेकिन तमिलनाडु, केरल और पश्चिम बंगाल में इसी तरह की प्रक्रिया ऐसे तरीके से की गई जिससे गरीब लोगों के मतदान के अधिकार प्रभावित हुए।”

इससे पहले कर्नाटक के उद्योग मंत्री एम. बी. पाटिल ने आरोप लगाया कि भाजपा स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन (SIR) के जरिए राज्य की 97 विधानसभा सीटों पर कथित तौर पर ‘कांग्रेस समर्थक मतदाताओं’ के नाम हटाने की कोशिश कर रही है।

इसी दौरान विधान परिषद (MLC) सदस्य रमेश बाबू ने कर्नाटक के मुख्य निर्वाचन अधिकारी (CEO) को पत्र लिखकर कहा कि चुनाव आयोग की वेबसाइट पर बूथ लेवल ऑफिसर (BLO) और BLO सुपरवाइजर की जानकारी में कई खामियां हैं। उन्होंने मांग की कि पहले इन गलतियों को सुधारा जाए और सही व सत्यापित जानकारी उपलब्ध होने तक SIR की प्रक्रिया को स्थगित किया जाए।

SIR की घोषणा के बाद कांग्रेस ने मई के अंतिम सप्ताह में राज्य, संभाग और जिला स्तर पर SIR मॉनिटरिंग कमेटियां बनाई। पार्टी कार्यकर्ताओं को बूथ स्तर पर इस पूरी प्रक्रिया पर नजर रखने के निर्देश दिए गए। पिछले कुछ हफ्तों में कांग्रेस ने कर्नाटक के विभिन्न हिस्सों में मतदाता सूची के विशेष पुनरीक्षण को लेकर जागरूकता रैलियां भी आयोजित कीं।

दूसरी ओ भाजपा ने भी इसी तरह की रणनीति अपनाई और अपने कार्यकर्ताओं के लिए कई प्रशिक्षण कार्यशालाएं (वर्कशॉप) आयोजित कीं ताकि वे इस प्रक्रिया में सक्रिय रूप से भाग ले सकें।

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