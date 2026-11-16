कर्नाटक के मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार की दिल्ली यात्रा ने उनके मंत्रिमंडल में एक महिला मंत्री को शामिल करने की संभावनाओं को फिर से हवा दे दी है। डीके शिवकुमार कांग्रेस नेता सोनिया गांधी की किताब के विमोचन कार्यक्रम में शामिल होने के सोमवार को दिल्ली आए।

अपनी यात्रा से पहले, डीके शिवकुमार ने रविवार को कहा कि मंत्रिमंडल में किसी महिला सदस्य को शामिल किया जाए या नहीं इसका फैसला कांग्रेस पार्टी का शीर्ष नेतृत्व करेगा।

चर्चा के लिए दिल्ली बुलाएंगे- सीएम शिवकुमार

कर्नाटक के मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार ने कहा, “मैंने दिल्ली में पार्टी नेतृत्व के सामने मंत्रिमंडल में एक महिला मंत्री को शामिल करने का मुद्दा उठाया है। मैं यह तो नहीं कह सकता कि यह प्रक्रिया कल ही पूरी हो जाएगी, लेकिन उन्होंने कहा कि वे इस पर चर्चा करने के लिए मुझे दिल्ली बुलाएंगे। यह ऐसा काम है जिसे किया जाना चाहिए और हम इसे निश्चित तौर पर इसे पूरा करेंगे।”

एक सप्ताह पहले डीके ने कहा था कि दिसंबर में कर्नाटक विधानसभा का शीतकालीन सत्र शुरू होने से पहले उनके मंत्रिमंडल में एक महिला सदस्य को शामिल करने की प्रक्रिया पूरी कर ली जाएगी।

किन-किन का नाम दौड़ में आगे?

कैबिनेट में जगह पाने की होड़ में शामिल लोगों में पूर्व मंत्री लक्ष्मी हेब्बाल्कर, पहली बार विधायक बनीं अन्नपूर्णा तुकाराम, वरिष्ठ मंत्री के.एच. मुनियप्पा की बेटी रूपा शशीधर, पूर्व मंत्री की बेटी नयना मोटाम्मा और कांग्रेस एनआरआई सेल की आरती कृष्णा शामिल है।

दो पद अभी भी खाली

पदभार संभालने और नई कैबिनेट बानने के करीब छह माह बाद भी, कर्नाटक की कांग्रेस सरकार में 34 सदस्यों की स्वीकृत संख्या के मुकाबले एक पद अभी भी खाली है।

हालांकि खबरों के मुताबिक एमएलसी गायत्री शांथेगौड़ा को इस साल अगस्त में कैबिनेट में शामिल किया जाना था, लेकिन आखिरी मौके पर यह फैसला वापस ले लिया गया। बताया जाता है कि ऐसा पूर्व मुख्यमंत्री सिद्धारमैया के जोर देने पर हुआ, जो चाहते थे कि उनकी जगह विधायक बसवराज शिवन्नवर को कैबिनेट में जगह मिले। इशके बाद पार्टी नेतृत्व ने कैबिनेट के उस पद को खाली ही रखने का फैसला किया।

फिलहाल कर्नाटक कैबिनेट में 32 मंत्री हैं, अगस्त में विपक्षी दलों के दबाव के बाद बी. नागेंद्र ने इस्तीफा दे दिया था। नागेंद्र के कैबिनेट से हटने की वजह यह थी कि सीबीआई ने कर्नाटक महर्षि वाल्मीकि अनुसूचित जनजाति विकास निगम में हुए कथित घोटाले के मामले में उनके खिलाफ चार्जशीट दाखिल की थी।

पार्टी के भीतर दबाव

कांग्रेस पर पार्टी के भीतर की महिला नेताओं का दबाव है कि कैबिनेट में किसी महिला को शामिल किया जाए। अक्टूबर में पूर्व विधायक सौम्या रेड्डी ने कर्नाटक प्रदेश महिला कांग्रेस अध्यक्ष के पद से इस्तीफा दे दिया। उन्होंने कैबिनेट में महिला की लगातार अनुपस्थिति पर अपनी नाराजगी जताई थी।

कई अन्य विधायकों ने भी इस देरी पर चिंता जताई है। उनका कहना है कि महिला मंत्रियों की कमी से पार्टी की छवि पर बुरा असर पड़ सकता है और महिला मतदाताओं के बीच पार्टी की संभावनाओं को नुकसान पहुंच सकता है।

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