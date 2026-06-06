कर्नाटक के मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार ने दावा किया है कि उन्होंने मंत्री रामालिंगा रेड्डी के इस्तीफे का मसला सुलझा लिया है। शनिवार सुबह डीके शिवकुमार ने कहा कि विभागों के बंटवारे को लेकर मंत्री रामालिंगा रेड्डी के इस्तीफे से उत्पन्न संकट उनके साथ लंबी बातचीत के बाद सुलझा लिया गया है।

डीके शिवकुमार ने शुक्रवार देर रात जयनगर स्थित एक प्राइवेट होटल में रामालिंगा रेड्डी से मुलाकात की। उनकी यह मीटिंग करीब ढाई घंटे तक चली। खबर ये भी है कि इस मीटिंग में कांग्रेस के कुछ सीनियर नेता और रामालिंगा रेड्डी के कुछ करीबी सहयोगी भी शामिल हुए।

बैठक के बाद देर रात करीब डेढ़ बजे पत्रकारों से बातचीत में डीके शिवकुमार ने कहा, ”यह परिवार का मामला है। हम सब बैठकर बात करेंगे। सब कुछ सुलझा लिया गया है।”

डीके शिवकुमार ने कहा, ”उन्होंने अपनी नाराजगी जाहिर की है। यह संवादहीनता का मामला था। कुछ बातें हुई हैं और हम उन्हें सुलझा लेंगे। चिंता की कोई बात नहीं है। हम सरकार को पूरी तरह सुचारु ढंग से चलाएंगे। हमने सभी वरिष्ठ नेताओं को अवसर दिया है और हर चीज को ठीक कर देंगे।”

मुख्यमंत्री शिवकुमार ने विश्वास जताया कि सरकार एकजुट होकर आगे बढ़ेगी। वरिष्ठ मंत्री के साथ अपने लंबे संबंधों का उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा, ”रामालिंगा रेड्डी और मैं 1980 से मित्र हैं। फिलहाल मैं मुख्यमंत्री के रूप में काम कर रहा हूं, पहले मैं मंत्री था और वह मंत्री हैं। हम सभी मित्र हैं।”

रामालिंगा ने क्या कहा?

रामालिंगा रेड्डी ने शुक्रवार को यह आरोप लगाते हुए इस्तीफे की घोषणा की थी कि नवगठित शिवकुमार सरकार में विभागों के आवंटन के दौरान उन्हें बेंगलुरु विकास विभाग देने का जो आश्वासन दिया गया था, उसे पूरा नहीं किया गया।

जब रामालिंगा रेड्डी से पूछा गया कि अगर मुख्यमंत्री उनसे इस्तीफा वापस लेने का अनुरोध करें तो क्या वह ऐसा करेंगे, तो उन्होंने इस पर विस्तार से कुछ नहीं कहा और शिवकुमार की बात दोहराई। रामालिंगा रेड्डी ने कहा, ”मैं वही कह रहा हूं जो उन्होंने (मुख्यमंत्री ने) आपसे कहा है। सब कुछ सुलझ गया है। बस इतना ही।” (इनपुट- पीटीआई)

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