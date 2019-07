कर्नाटक के सियासी संकट में हर बार कोई न कोई नया मोड़ देखने को मिल रहा है। कांग्रेस-जेडीएस की सरकार विधायकों के इस्तीफे के बाद स्थिति को संभालने में जुटी है। ऐसे में जेडीएस के नेता जीटी देवगौड़ा ने कांग्रेस से सीएम बनाए जाने की सहमति की ओर इशारा किया है। न्यूज एजेंसी एएनआई के मुताबिक कुमारस्वामी सरकार में शिक्षा मंत्री जीटी देवगौड़ा ने कहा, “यदि सिद्धारमैया को मुख्यमंत्री बनाने के लिए समन्वय समिति सिफारिश करती है तो हमें कोई आपत्ति नहीं है। कांग्रेस सरकार बचाने की पूरी कोशिश कर रही है। उन्होंने अपने सदस्यों से कह दिया है कि कैबिनेट से कुछ वरिष्ठ लोगों को इस्तीफा देना चाहिए, ताकि दूसरों के लिए भी रास्ता खुले।”

13 विधायकों के इस्तीफा देने के बाद जेडीएस हर मुमकिन कोशिश कर रही है कि सरकार को गिरने से बचा लिया जाए। इस बीच उस नैरेटिव पर भी गौर फरमाने से गुरेज नहीं है, जिसके तहत कांग्रेस के हाथ में नेतृत्व सौंपने की काफी पहले से आवाज़ उठ रही थी। हालांकि, वर्तमान सियासी उठापटक को देखते हुए बीजेपी भी नज़र बनाए हुए है। बीजेपी का कहना है कि अगर उन्हें मौका मिलता है तो उस सूरत में वे सरकार बनाने का दावा पेश करेंगे। हालांकि, फिलहाल जीटी देवगौड़ा हर शर्त पर डैमेज-कंट्रोल का इशारा कर रहे हैं। गौरतलब है कि जीटी देवगौड़ा ने ही कांग्रेस नेता सिद्धारमैया को चुनाव में पटखनी दी थी।

GT Devegowda, JDS in Bengaluru: If the coordination committee decides that Siddaramaiah should be the CM, we have no objection. Congress is making efforts to save the govt. They have told the members that some seniors should resign from cabinet & make way for others. pic.twitter.com/OAZOiVDxGa

