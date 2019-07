सोमवार को कर्नाटक विधानसभा में ‘शक्ति परीक्षण’ (Floor Test) को लेकर कांग्रेस-जेडीएस और बीजेपी के बीच रणनीति और तैयारियों का दौर तेज है। दोनों ही दल बैठक कर रह हैं और बहुमत परीक्षण का गुणा-भाग हल कर रहे हैं। इस बीच राज्य के दो निर्दलीय विधायकों ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है और सोमवार को ही फ्लोर टेस्ट कराने के लिए निर्देश देने की मांग की है। इससे पहले कांग्रेस और जेडीएस ने विधानसभा में बहस पूरी होने के बाद ही बहुमत परीक्षा कराने की बात कही है।

एच नागेश और आर शंकर ने सुप्रीम कोर्ट से आग्रह किया है कि वह कर्नाटक सरकार को फ्लोर टेस्ट का निर्देश दे। कर्नाटक में राजनीतिक घटनाक्रम इस तरह बदल रहे हैं कि पिछले 10 दिनों में सुप्रीम कोर्ट में यह तीसरी याचिका है।

Two independent Karnataka MLAs -H Nagesh and R Shankar-have moved Supreme Court seeking a direction from the Court to Karnataka Government to conduct floor test tomorrow. pic.twitter.com/ZB8oWGezyn

— ANI (@ANI) July 21, 2019