कर्नाटक में पेट्रोल में एथेनॉल की अत्याधिक मिलावट के आरोपों को लेकर चल रही जांच अब केवल रिटेल ऑउटलेट्स तक सीमित नहीं रह गई है, बल्कि अब यह जांच फ्यूल ड्रिस्ट्रीब्यूट और ब्लेंडिंग एजेंसियों तक भी पहुंच गई है।

मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार ने रविवार को बताया कि खाद्य, नागरिक आपूर्ति और विधिक माप विज्ञान द्वारा की जा रही जांच के तहत अधिकारी फ्यूल ऑपूर्ति श्रृंखला के विभिन्न चरणों से नमूने, रिकॉर्ड और दस्तावेज जमा कर रहे हैं।

शिकायतों पर सख्त सीएम

मीडिया से बात करते हुए सीएम डीके शिवकुमार ने कहा कि राज्य सरकार ने वाहन चालकों की उन शिकायतों को गंभीरता से लिया है, जिनमें शिकायतकर्ताओं ने कहा था कि पेट्रोल में एथेनॉल की अधिक मात्रा के कारण वाहनों के प्रदर्शन और फ्यूल एफिशिएंसी (माइलेज) पर बुरा असर पड़ रहा है।

उन्होंने कहा, “सिर्फ पेट्रोल पंपों पर ही नहीं, बल्कि उन जगहों पर भी जांच की गई जहां एथेनॉल को पेट्रोल में मिलाया (ब्लेंड) और वितरित किया जाता है। इस बात के दस्तावेज भी जमा किए गए हैं कि मिश्रण कहां और कैसे तैयार किया जा रहा है।”

खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री रिजवान अरशद सोमवार को इस पर एक डिटेल रिपोर्ट जारी करेंगे।

67 जगहों पर लिए गए थे नमूने

मुख्यमंत्री ने बताया कि एथेनॉल की मात्रा तय सीमा से अधिक होने की शिकायतों के बाद, कर्नाटक में 67 जगहों से पेट्रोल के नमूने लिए गए और उनकी जांच की गई। उन्होंने कहा, “वाहनों के ईंधन में एथेनॉल की मात्रा बढ़ने से इंजन के प्रदर्शन पर बुरा असर पड़ने की शिकायतों को देखते हुए, राज्य भर में 67 जगहों से पेट्रोल के नमूने लिए गए और उनकी जांच की गई। संबंधित मंत्री जांच रिपोर्ट और आगे की कार्रवाई के बारे में पूरी जानकारी देंगे।”

उन्होंने कहा कि सरकार ने पेट्रोल में 31.5 प्रतिशत एथेनॉल मिलाने की शिकायतों पर गंभीरता से संज्ञान लिया है। केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए डीके शिवकुमार ने कहा कि ईंधन की गुणवत्ता, वाहनों के प्रदर्शन और जन सुरक्षा के साथ कोई समझौता नहीं किया जाना चाहिए।

उन्होंने कहा, “केंद्र सरकार इस मामले में अपनी जिम्मेदारी से पल्ला नहीं झाड़ सकती। केवल इसलिए एथेनॉल मिलाने का अनुपात बढ़ाना सही नहीं है ताकि कम कीमत पर उपलब्ध एथेनॉल से मुनाफा कमाया जा सके। जनता को परेशानी में डालना हमें मंजूर नहीं है।”

उन्होंने इस मुद्दे पर चुप रहने के लिए भाजपा की प्रदेश ईकाई और जनता दल (सेक्युलर) के नेताओं की भी आलोचना की।

तय मात्रा से अधिक मिला एथेनॉल

रिजवान अरशद ने शुक्रवार को जांच का एक विवरण जारी किया। उन्होंने दावा किया कि पूरे कर्नाटक से लिए गए पेट्रोल के नमूनों की प्रयोगशाला जांच में एथेनॉल की मात्रा, तय की गई E20 सीमा से काफी अधिक पाई गई। मंत्री के अनुसार, कई जिलों से लिए गए नमूनों की NABL-मान्यता प्राप्त प्रयोगशालाओं में जांच की गई। इसमें इंडियन ऑयल के एक नमूने में एथेनॉल की मात्रा 31.2 प्रतिशत और हिंदुस्तान पेट्रोलियम के एक नमूने में 30.5 प्रतिशत पाई गई। जांचे गए ज्यादातर नमूनों में एथेनॉल की मात्रा 20 प्रतिशत की सीमा से अधिक थी।

रिजवान अरशद ने बताया कि शुरुआत में राज्य ने तेल कंपनियों से एथेनॉल की मात्रा के बारे में डेटा मांगा था, लेकिन कथित तौर पर जानकारी न मिलने पर उन्होंने स्वतंत्र प्रयोगशालाओं का रुख किया। उन्होंने केंद्र सरकार से आग्रह किया है कि ब्लेंडिंग नियमों का उल्लंघन करने वाली कंपनियों के खिलाफ कार्रवाई की जाए, ईंधन स्टेशनों पर एथेनॉल की मात्रा बताना अनिवार्य किया जाए, और ओवर-ब्लेंडिंग के कारण वाहनों को हुए नुकसान से प्रभावित उपभोक्ताओं के लिए मुआवजा देने की व्यवस्था बनाई जाए।

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केंद्र सरकार ने शनिवार को 20 फीसद एथेनॉल-मिश्रित पेट्रोल कार्यक्रम का बचाव करते हुए कहा कि कर्नाटक के 56 नमूनों सहित 27 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से लिए गए पेट्रोल के 893 नमूनों के परीक्षण में उन्हें निर्धारित गुणवत्ता मानकों के अनुरूप पाया गया है। इसके साथ ही सरकारी तेल कंपनियों ने राज्य के कुछ पेट्रोल पंपों पर बेचे जाने वाले र्इंधन में अत्यधिक एथनाल की मात्रा होने के कर्नाटक सरकार के दावों को चुनौती दी है। पूरी खबर पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें