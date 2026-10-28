कर्नाटक विधान परिषद चुनाव में सत्ताधारी कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है। कांग्रेस एमलसी चुनाव में एक भी सीट नहीं जीत पाई। सभी चारों सीटों पर एनडीए ने जीत का परचम फहराया। तीन सीटों पर भारतीय जनता पार्टी ने जीत हासिल की, जबकि एक सीट पर उसकी सहयोगी पार्टी JDS को विजय हासिल हुई। बता दें, देश के चार राज्यों की 28 सीटों पर मतदान बैलेट पेपर के जरिए हुआ था।

कांग्रेस को बड़ा झटका देते हुए, BJP-JD(S) अलायंस के कैंडिडेट एपी रंगनाथ ने बेंगलुरु टीचर्स सीट पर कांग्रेस कैंडिडेट और मौजूदा MLC पुत्तन्ना को हराया। बेंगलुरु टीचर्स सीट पर इस बार 81.98 परसेंट वोटिंग हुई।

बेंगलुरु का मुकाबला इसलिए भी अहम है, क्योंकि पिछले विधानसभा चुनाव से पहले पुत्तन्ना JD(S) छोड़कर कांग्रेस में आ गए थे। पुत्तन्ना और रंगनाथ दोनों वोक्कालिगा कम्युनिटी से हैं। NDA कैंडिडेट शशिल जी नमोशी ने कर्नाटक लेजिस्लेटिव काउंसिल के नॉर्थ-ईस्ट टीचर्स सीट इलेक्शन में कांग्रेस कैंडिडेट शरणप्पा मट्टूर को हराया है।

जीत के बाद, केंद्रीय भारी उद्योग और स्टील मंत्री और JD(S) नेता HD कुमारस्वामी ने X पर पोस्ट किया कि “झूठ, कुशासन, पैसे की ताकत और बाहुबल की हार हुई है। इस चुनाव ने नई उम्मीद की नींव रखी है।”

इस जीत को ऐतिहासिक बताते हुए कुमारस्वामी ने कहा कि यह 2028 के विधानसभा चुनावों के लिए साफ जनादेश है। उन्होंने कहा, “इस चुनाव ने दिखा दिया है कि ताकत एकता और गठबंधन में है।”

विपक्ष के नेता आर अशोक ने कहा कि यह नतीजा कांग्रेस सरकार के लिए एक और साफ चेतावनी है। उन्होंने कहा कि जो राज्य में एडमिनिस्ट्रेटिव नाकामी, भ्रष्टाचार और जनविरोधी नीतियों की वजह से लोगों का भरोसा खो रही है। यह जीत कांग्रेस सरकार के गलत शासन का वोटरों का जवाब है। उन्होंने कहा कि यह इस बात की शुरुआत है कि आने वाले दिनों में राज्य के लोग कांग्रेस सरकार को कैसे सबक सिखाएंगे।

बीजेपी नेता अशोक गौड़ा ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि यह NDA की सफलता है और कांग्रेस की फैलाई सारी बातें सामने आ गई हैं। कर्नाटक में कांग्रेस सरकार पूरी तरह फेल हो गई है। लोग साफ कह रहे हैं कि वे कांग्रेस सरकार नहीं चाहते।

कर्नाटक विधान परिषद की चार सीट पर सत्तारूढ़ कांग्रेस और विपक्षी भाजपा-जेडीएस गठबंधन के बीच सीधा मुकाबला था। कर्नाटक की जिन चार निर्वाचन क्षेत्रों के लिए मतदान हुआ, उनमें दक्षिण-पूर्व स्नातक, पश्चिम स्नातक, उत्तर-पूर्व शिक्षक और बेंगलुरु शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र शामिल हैं। चारों सीट पर कुल 43 उम्मीदवार चुनाव मैदान में थे। भाजपा ने पहले तीन निर्वाचन क्षेत्रों में अपने उम्मीदवार उतारे थे, जबकि उसकी सहयोगी जेडीएस बेंगलुरु शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र से चुनाव लड़ी थी।

जन सुराज का विधान परिषद में डेब्यू, सुरेश प्रसाद राय ने कांग्रेस प्रत्याशी को 324 वोटों से हराया

प्रशांत किशोर की जन सुराज पार्टी ने बिहार विधान परिषद में भी अपनी उपस्थित दर्ज करा दी है। दरभंगा शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र से पार्टी के उम्मीदवार सुरेश प्रसाद राय ने कांग्रेस के मौजूदा MLC मदन मोहन झा को 324 वोटों से हराया है। पढ़ें पूरी खबर।