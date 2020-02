बीजेपी के विधायक अपाचू रंजन विवादित बयान के चलते सुर्खियों में हैं। एक कार्यक्रम के दौरान उन्होंने कहा कि जो लोग पाकिस्तान समर्थित नारे लगाते हैं उन्हें गोली मार देनी चाहिए।सोमवारपेट में एक स्कूली इमारत का उद्धघाटन करने गए रंजन ने यह विवादित बयान दिया।

छात्रों को संबोधित करने के दौरान उन्होंने कहा कि हर किसी को देश की संस्कृति की रक्षा करनी चाहिए। हालांकि बहुत से लोग देश विरोधी गतिविधियों में संलिप्त हैं। उन्होंने अमूल्य लियोना का नाम लिया और कहा कि ऐसे लोग हमारे देश का खा रहे हैं और देश विरोधी नारे लगा रहे हैं। इन लोगों को देश से निकालकर पाकिस्तान भेज देना चाहिए। और किसी भी वकील को इन लोगों का केस नहीं लड़ना चाहिए।

People saying ‘Pakistan Zindabad’ despite living in our country, eating food & drinking water available here should be “shot at sight” or “exiled” to Pakistan: #Karnataka BJP MLA Appachu Ranjan

— Press Trust of India (@PTI_News) February 24, 2020