Siddaramaiah Sting Operation Controversy: कर्नाटक की डीके शिवकुमार सरकार के मंत्री यतींद्र ने आरोप लगाया है कि उनके पिता और पूर्व सीएम सिद्धारमैया के कथित स्टिंग ऑपरेशन के पीछे कांग्रेस के ही कुछ लोग हैं जो कि उनकी छवि खराब करना चाहते हैं। यह मामला 2023 के स्टिंग ऑपरेशन हैं, जिसे सिद्धारमैया और यतींद्र ने फेक बताया है।

स्टिंग ऑपरेशन को लेकर जारी विवाद पर पहली बार सिद्धारमैया और यतींद्र दोनों ने खुलकर बात की है। उन्होंने इशारा किया कि पावर टीवी के मैनेजिंग डायरेक्टर राकेश शेट्टी के कथित स्टिंग में कांग्रेस के कुछ अंदर के लोग शामिल थे।

टीवी चैनल के MD से पूछताछ

इस बीच राकेश शेट्टी को बेंगलुरु की एक लोकल कोर्ट ने इंटरिम बेल ली है क्योंकि शहर की पुलिस ने उन्हें पूछताछ के लिए बुलाया था। पावर टीवी के MD ने गुरुवार को अपनी गिरफ्तारी के डर से अग्रिम जमानत मांगी।

जानकारी के मुताबिक, उन्हें डर था कि बेंगलुरु साइबर क्राइम पुलिस ने उन्हें पुलिस के सामने पेश होने का नोटिस दिया है, जबकि सिद्धारमैया की 6 अक्टूबर की शिकायत पर दर्ज कथित स्टिंग वीडियो मामले की जांच में उन्होंने पहले भी सहयोग किया था।

कोर्ट से वीडियो पर लगवाई थी रोक

राकेश शेट्टी के वकील ने तर्क दिया कि पावर टीवी के MD उस YouTube चैनल के मालिक, क्रिएटर या एडमिनिस्ट्रेटर नहीं थे जिसे किसी और ने बनाया और चलाया है जिसने कथित तौर पर 27 सितंबर को वीडियो अपलोड किया था। सिद्धारमैया ने कोर्ट से सोशल मीडिया साइट पर पोस्ट किए गए बदनाम करने वाले वीडियो को एयर या टेलीकास्ट को रुकवा लिया था।

सिद्धारमैया ने रिपोर्टर्स से कहा, “स्टिंग एक फेक स्टोरी है। यह ब्लैकमेलिंग के इरादे से किया गया था। इसीलिए मैंने सच सामने लाने के लिए कंप्लेंट फाइल की है। हमें यह जानना है कि इस ऑपरेशन के पीछे कौन है। फेक न्यूज़ को बड़े पैमाने पर फैलने से रोकने के लिए मैं एक सिविल कोर्ट गया और फेक न्यूज़ के सर्कुलेशन पर स्टे ऑर्डर ले लिया।”

सिद्धारमैया ने बताया था झूठा प्रोपेगैंडा

पूर्व मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने कहा, “वीडियो में मंगलुरु की एक महिला है, पावर टीवी से राकेश शेट्टी नाम का एक आदमी है। उन्होंने वीडियो बनाने के लिए हाथ मिलाया। राकेश शेट्टी ने माना है कि उन्होंने स्टिंग ऑपरेशन किया था और यह झूठा था।” उन्होंने कहा, “सिर्फ़ जांच से ही पता चल पाएगा कि इसमें हमारी पार्टी का कोई शामिल है या किसी और पार्टी का। मुझे इस बारे में 27 सितंबर को पता चला। मैं वीडियो से परेशान नहीं हूं क्योंकि यह पूरी तरह से मनगढ़ंत है। यह झूठा प्रोपेगैंडा है।”

हालांकि, यतींद्र ने बताया कि वीडियो में दिख रही महिला कांग्रेस की कार्यकर्ता थी। सिद्धारमैया के बेटे यतींद्र ने कहा, “यह मेरे पिता को बदनाम करने उनकी विरासत को खत्म करने और उन्हें ब्लैकमेल करने के लिए किया गया था। वीडियो से ही पता चलता है कि हमारी पार्टी के लोग इसमें शामिल थे। वीडियो में एक मीडिया ऑर्गनाइज़ेशन का हेड भी है। यह पता लगाने के लिए जांच ज़रूरी है कि उन्होंने यह खुद किया या कोई और इसमें शामिल था।”

उन्होंने कहा, “हमें किसी पर शक नहीं है। वीडियो में एक महिला है जो इशारा कर रही है कि वह पुत्तूर विधानसभा चुनाव लड़ने के लिए टिकट चाहती है। वीडियो को पहली नज़र में देखने पर ऐसा लगता है कि यह स्टिंग उसे टिकट दिलाने में मदद करने के लिए किया गया था। सिर्फ इसलिए कि पार्टी का एक कार्यकर्ता इसमें शामिल है, इसका मतलब यह नहीं है कि पूरी पार्टी हमारे खिलाफ है।”

जांच में सामने आएगा सच

यतींद्र ने कहा कि उनके पिता झूठे आरोपों वाली घटना से परेशान हैं। उन्होंने कहा, “पब्लिक लाइफ में 40 साल के बाद भी उन पर कोई दाग नहीं लगा है और यह उनके पॉलिटिकल करियर के आखिर में हुआ है; वह स्वाभाविक रूप से परेशान हैं। हालांकि, सच हमारे पक्ष में है और जो भी आरोप लगाए गए हैं, जांच से सच सामने आ जाएगा।”

हाई लेवल जांच की बात को लेकर यतींद्र ने कहा है कि हम इस स्टेज पर SIT नहीं चाहते हैं। हमें भरोसा है कि पुलिस जो जांच कर रही है, वह पूरी और सही होगी। अगर हमें लगता है कि यह ठीक से नहीं की गई है, तो हम दूसरी एजेंसी की मांग करेंगे।

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