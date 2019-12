Citizenship Amendment Act Protests: नागरिकता संशोधन कानून को लेकर देश के अलग-अलग राज्यों में जमकर प्रदर्शन हो रहे हैं। इस बीच अब कर्नाटक के मंत्री सी.टी. रवि ने इस कानून के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे अल्पसंख्यकों को लेकर विवादित बयान दिया है। सी.टी. रवि ने बीते गुरुवार (19-12-2019) को कहा है कि ‘अगर बहुसंख्यकों ने अपना धैर्य खो दिया तो गोधरा की तरह दंगे दोबारा हो सकते हैं।’

कर्नाटक के पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री सी.टी. रवि का एक वीडियो सामने आया है जिसमें वो मीडिया से कह रहे हैं कि ‘अगर आप यह भूल गए हैं कि जब बहुसंख्यक अपना धैर्य खो देते हैं तो क्या होता है…तो आप जरा पीछे मुड़ कर देखिए और याद करिए की गोधरा के बाद क्या हुआ…बहुसंख्यक इसे दोहराने के काबिल अभी भी हैं…हमारी धैर्य की परीक्षा ना लें।’

“If you’ve forgotten about what happens when the majority loses patience, just look back at what happened after Godhra. The majority here is capable of repeating it. Don’t test our patience” ~ @CTRavi_BJP , @BJP4Karnataka minister. Zero shame! pic.twitter.com/vY0iJbQ6Ri

— Amra kara? (@mirrorforyou3) December 19, 2019