देश में E20 पेट्रोल की अनिवार्य बिक्री की शुरुआत इसी साल अप्रैल से हुई थी। 6 महीने से देश में E20 पेट्रोल बिक रहा है, लेकिन इसको लेकर चल रहा विवाद अभी भी नहीं थमा है। कर्नाटक की कांग्रेस सरकार में मंत्री रिजवान अरशद ने यह दावा किया है कि राज्य में बड़ी तेल कंपनियों द्वारा बेचे जाने वाले पेट्रोल एथेनॉल की मात्रा 20 प्रतिशत से कहीं ज्यादा है।

शुक्रवार को रिजवान अरशद ने कहा कि इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड (IOCL) के एक सैंपल में यह 31.2 प्रतिशत दर्ज किया गया। उन्होंने मांग की है कि BJP की अगुवाई वाली केंद्र सरकार कंपनियों पर “ओवर-ब्लेंडिंग” के लिए जुर्माना लगाए और जिन ग्राहकों की गाड़ियों को नुकसान हुआ है उन्हें मुआवजा दिया जाए।

इन कंपनियों के पेट्रोल में ज्यादा मिला एथेनॉल

बेंगलुरु में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में रिजवान अरशद ने मान्यता प्राप्त लैब्स के टेस्ट रिजल्ट्स के आधार पर कहा कि डिपार्टमेंट ने पूरे राज्य से 63 पेट्रोल सैंपल इकट्ठा किए थे। उन सैंपल की जांच की गई और जो नतीजा सामने आया उसमें IOCL पेट्रोल में एथेनॉल ब्लेंड 31.2 परसेंट दर्ज किया गया, जबकि हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड (HPCL) में 30.5 परसेंट दर्ज किया गया है। एक और सरकारी कंपनी भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड (BPCL) और प्राइवेट कंपनियों नायरा और शेल के सैंपल में क्रमशः 26.5, 26.1, और 25.5 प्रतिशत एथेनॉल की मात्रा मिली है।

मान्यता प्राप्त लैब्स में कराई गई टेस्टिंग

रिजवान अरशद ने कहा है कि सैंपल पहले IOCL और BPCL की इन-हाउस लैब में भेजे गए थे, लेकिन उस रिपोर्ट में एथेनॉल की मात्रा का खुलासा नहीं किया गया था, जबकि यह तय टेस्टिंग पैरामीटर में से एक है। उन्होंने कहा, “इससे ट्रांसपेरेंसी को लेकर गंभीर चिंताएं पैदा होती हैं।” इसके बाद डिपार्टमेंट ने उन्हीं सैंपल्स को नेशनल एक्रेडिटेशन बोर्ड फॉर टेस्टिंग एंड कैलिब्रेशन लेबोरेटरीज (NABL) और इंटरनेशनल ऑर्गनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन (ISO) से मान्यता प्राप्त लैब्स में टेस्ट करवाया।

अरशद ने सवाल किया कि क्या भारतीय सड़कों पर चलने वाली गाड़ियां E20 से ज्यादा ब्लेंड पर चल सकती हैं। उन्होंने कहा कि भारत की 35 करोड़ से ज्यादा गाड़ियों में से 99 परसेंट गाड़ियां 20 परसेंट से ज्यादा ब्लेंड के लिए नहीं बनी हैं। उन्होंने कहा, “अगर हम 2023 के बाद ही E20-कम्प्लायंट गाड़ियां बनाना शुरू कर रहे हैं तो यह कुल गाड़ियों की संख्या का कितना हिस्सा है? यह बहुत छोटा हिस्सा है; गाड़ियों का बहुत छोटा प्रतिशत ही E20-कम्प्लायंट है। अगर एथेनॉल ब्लेंड E20 से ज्यादा हो जाता है, तो इन E20-कम्प्लायंट गाड़ियों को भी दिक्कतें आएंगी।”

उन्होंने कहा, “लगभग एक लाख फ्यूल स्टेशनों से कम इथेनॉल वाले पेट्रोल को हटा दिए जाने के कारण ग्राहक के पास कोई विकल्प नहीं बचा है।” अरशद ने अनुमान लगाया कि कंज्यूमर्स को हर साल लगभग 62,000 करोड़ रुपये का नुकसान होता है। उन्होंने यह आंकड़ा माइलेज में 10 परसेंट के नुकसान, पेट्रोल की कीमत 100 रुपये प्रति लीटर और सालाना 6,200 करोड़ लीटर देश भर में फ्यूल की खपत के आधार पर निकाला। नुकसान और रिपेयर का खर्च मिलाकर उन्होंने नुकसान लगभग 1 लाख करोड़ रुपये बताया।

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