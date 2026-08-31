कर्नाटक सरकार के उच्च शिक्षा मंत्री बसवराज रायरेड्डी के एक बयान को लेकर राज्य में सियासी बवाल खड़ा हो गया है। बसवराज रायरेड्डी ने इस्लाम को “अन्य धर्मों से श्रेष्ठ” बताया था। बीजेपी ने कहा है कि मंत्री को इस बयान के लिए या तो हिंदू समुदाय से माफी मांगनी चाहिए या फिर मंत्री पद से इस्तीफा दे देना चाहिए।

रायरेड्डी पूर्व मुख्यमंत्री सिद्धारमैया के वित्तीय सलाहकार थे। इस महीने की शुरुआत में हुए मंत्रिमंडल विस्तार में उन्हें डीके शिवकुमार की कैबिनेट में मंत्री बनाया गया था। रायरेड्डी के बयान से कर्नाटक सरकार मुश्किल में आ गई है क्योंकि दो दिन पहले ही मंत्री बी. नागेंद्र को इस्तीफा देना पड़ा था। नागेंद्र पर बीजेपी ने भ्रष्टाचार में शामिल होने के आरोप लगाए थे।

क्या कहा था रायरेड्डी ने?

कोप्पल जिले के कुकनूर शहर में रायरेड्डी ने एक कार्यक्रम में इस्लाम को महान और बहुत ही मानवीय धर्म बताया। उन्होंने कहा कि यह धर्म विज्ञान पर आधारित है और लोगों को जीने का तरीका सिखाता है।

मंत्री ने कहा, “जो लोग इस्लाम के बारे में कुछ नहीं जानते, वे गलत धारणाएं बनाते हैं और इसके बारे में गलत राय रखते हैं। मैं कहना चाहूंगा कि इस्लाम अन्य सभी धर्मों से श्रेष्ठ है क्योंकि इसकी शुरुआत मानवता से होती है।”

रायरेड्डी ने आगे कहा, “देखिए, कुरान के बारे में… मैंने अब्राहमिक धर्मों का बहुत ज्यादा अध्ययन नहीं किया है और मैं अक्सर मंदिरों या मठों में नहीं जाता लेकिन मैं धर्मों और अलग-अलग इतिहास का अध्ययन करता हूं। इसीलिए मैं अब्राहमिक धर्मों पर ध्यान देता हूं।”

सनातन हिंदू धर्म और मंदिरों का अपमान- बीजेपी

रायरेड्डी का बयान सामने आने के बाद कर्नाटक विधानसभा में बीजेपी के नेता आर. अशोक ने मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार पर निशाना साधा। उन्होंने आरोप लगाया कि रायरेड्डी ने सनातन हिंदू धर्म और मंदिरों का अपमान किया है।

आर. अशोक ने X पर लिखा, “डीके शिवकुमार, क्या आपकी कांग्रेस सरकार की इस हिंदू-विरोधी सोच का कोई अंत नहीं है? आप सुबह-सुबह मंदिर जाने और कैमरों के सामने भक्ति दिखाने का दिखावा तो करते हैं लेकिन जब आपकी ही कैबिनेट का कोई मंत्री सनातन हिंदू धर्म और मंदिरों के बारे में अपमानजनक बातें कहता है, तो आप चुप क्यों रहते हैं?”

आर. अशोक ने मांग की कि अगर बसवराज रायरेड्डी हिंदुओं से माफी नहीं मांगते हैं तो उन्हें इस्तीफा देना होगा।

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कर्नाटक की कांग्रेस सरकार में मंत्री बी. नागेंद्र ने भ्रष्टाचार के एक मामले में सीबीआई जांच के बीच इस्तीफा दे दिया है। सीएम डीके शिवकुमार ने नागेंद्र को निर्दोष बताया है। यहां क्लिक कर पढ़ें पूरी खबर।