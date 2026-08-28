कर्नाटक सरकार में मंत्री बी नागेंद्र ने कथित भ्रष्टाचार मामले में सीबीआई जांच से जुड़े विवाद के बीच अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। शुक्रवार शाम को मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार को इस्तीफा सौंपते वक्त वह भावुक हो गए।

भ्रष्टाचार के आरोपों को लेकर भाजपा की ओर से बी नागेंद्र पर लगातार हमले हो रहे थे। इन्हीं आरोपों के चलते उन्हें दो साल पहले भी इस्तीफा देना पड़ा था। अगस्त के पहले सप्ताह में उन्होंने वापसी की थी जब डीके शिवकुमार ने सिद्धारमैया की जगह कांग्रेस सरकार में मुख्यमंत्री का पद संभाला था।

राज्य में मुख्य विपक्षी दल भारतीय जनता पार्टी ने कर्नाटक महर्षि वाल्मीकि अनुसूचित जनजाति विकास निगम में कथित तौर पर 89 करोड़ रुपये की अनियमितताओं का मुद्दा उठाया है।

यह मामला मई 2024 में निगम के लेखा अधिकारी चंद्रशेखरन पी की आत्महत्या के बाद सामने आया। जिसमें उन्होंने एक सुसाइड नोट छोड़ा था, जिसमें उन्होंने अनधिकृत धन हस्तांतरण का आरोप लगाया था। जांच में पता चला कि निगम के बैंक खातों से बड़ी रकम विभिन्न अन्य खातों में ट्रांसफर की गई थी।

जब उनसे पूछा गया कि क्या पार्टी के उच्च कमान ने उन्हें पद छोड़ने के लिए कहा था, तो नागेंद्र ने एनडीटीवी को बताया, “नहीं, यह मेरा व्यक्तिगत निर्णय है।”

सिद्धारमैया के मंत्रिमंडल में जनजातीय कल्याण मंत्री रहे एक प्रमुख अनुसूचित जनजाति नेता नागेंद्र ने पार्टी द्वारा शिवकुमार को मुख्यमंत्री बनाए जाने से पहले जून 2024 में विवादों के बीच इस्तीफा दे दिया था। शिवकुमार के पदभार संभालने के बाद 3 अगस्त को उन्हें पुनः शामिल किया गया और उन्हें योजना एवं सांख्यिकी मंत्रालय सौंपा गया।

प्रेस कॉन्फ्रेंस में अपने इस्तीफे की घोषणा करते हुए नागेंद्र ने कहा, “मैं संविधान में विश्वास रखता हूं। हमने भाजपा से कई बार विधानसभा में आकर मेरे खिलाफ लगे आरोपों पर चर्चा करने का अनुरोध किया, लेकिन वे नहीं आए। सबूत कहां है?” उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा “मनुस्मृति थोपना” चाहती है और उसकी “आदिवासी विरोधी मानसिकता” है। उन्होंने कहा कि मेरे ऊपर हमला इसलिए किया जा रहा है कि मैं दलित हूं।”

इस बीच, कर्नाटक भाजपा ने राज्य में कांग्रेस सरकार की कथित विफलताओं को उजागर करने के लिए 1 से 10 सितंबर तक रायचूर से बल्लारी तक 10 दिवसीय पदयात्रा की घोषणा की है। बीजेपी ने कहा कि किसानों की परेशानी, बेरोजगारी और भर्ती में कथित भ्रष्टाचार के आरोपों के अलावा, नागेंद्र की पुनः नियुक्ति भी इस 200 किलोमीटर लंबी पदयात्रा का एक प्रमुख मुद्दा रहने की उम्मीद है।

‘शिक्षकों ने कौन सी बड़ी गलती कर दी?’, RSS के कार्यक्रम में शामिल शिक्षकों के निलंबन पर भड़के केंद्रीय मंत्री कुमारस्वामी

कर्नाटक के शिक्षा विभाग ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (RSS) के रूट मार्च में कथित तौर पर हिस्सा लेने के लिए दो सरकारी शिक्षकों को सस्पेंड कर दिया था। इसके बाद से कर्नाटक की कांग्रेस सरकार बीजेपी और उसके सहयोगी दलों के निशाने पर है। केंद्रीय मंत्री एचडी कुमारस्वामी ने शुक्रवार को कर्नाटक स्कूली शिक्षा विभाग की आलोचना की है। पढ़ें पूरी खबर।



