VIDEO: बंदूक की नोक पर दिनदहाड़े शख्स को किया अगवा, बचाने आए लोगों पर तानी बंदूक

कर्नाटक के रायचुर जिले में एक सनसनीखेज घटना सामने आई है जहां चार लोगों ने बंदूक की नोक पर दिनदहाड़े शख्स को अगवा कर लिया। अपहरण के पीछे का कारण नहीं पता चल पाया है और पुलिस जांच कर रही है।सीसीटीवी फुटेज में नजर आ रहा है कि एक शख्स से दो लोग पहले बात कर रहे थे उसके बाद उन दोनों ने उस शख्स को कार में जबरन बिठाया।

दिनदहाड़े अपहरण होता देख जब लोग उस शख्स को बचाने के लिए आए तो अपहरणकर्ताओं ने पिस्टल और लोहे की रॉड से लोगों को डराया। रायचुर के एसपी सीबी वेदामूर्ति का कहना है कि सीसीटीवी फुटेज के जरिए जल्द ही पता लगा लिया जाएगा कि अपहरणकर्ता कौन हैं। उन्होंने कहा कि गाड़ी पर महाराष्ट्र का नंबर है।गाड़ी का नंबर MH 14 3566 है। हालांकि गाड़ी के रजिस्ट्रेशन नंबर की सीरीज का पता नहीं चल पाया है।

पुलिस का कहना है कि हमने ऐसी सभी गाड़ियों के नंबर की जानकारी जुटा ली है जल्द ही हम अपहरणकर्ता और कार का पता लगा लेंगे। पुलिस ने इस मामले में आईपीसी की धारा 323, 341, 365, 504 और 506 के तहत मामला दर्ज किया है।

#Karnataka | A man was abducted by an armed gang of four persons in broad daylight from a busy bus stand in Raichur on Saturday. The motive behind the act is yet to be ascertained.@ralpharakal reports

