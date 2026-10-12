कर्नाटक हाई कोर्ट ने सोमवार को राज्य में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति समुदायों के लिए बढ़ाए गए आरक्षण को असंवैधानिक करार दिया। कोर्ट ने कहा कि यह सुप्रीम कोर्ट द्वारा तय 50 फीसदी की लिमिट को तोड़ता था। सरकार ने कर्नाटक अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (शैक्षणिक संस्थानों में सीटों का आरक्षण और राज्य के तहत सेवाओं में नियुक्तियों या पदों का आरक्षण) एक्ट 2022 पास करके SC कोटा 15 से 17 फीसदी और ST कोटा 3 से 7 फीसदी कर दिया था। इससे राज्य में कुल आरक्षण 56 फीसदी हो गया।

चीफ जस्टिस विभु बाखरू और जस्टिस के एस हेमलेखा की बेंच ने अपने आदेश में कहा, “एक्ट का सेक्शन 3, जहां तक यह कुल आरक्षण को 50% की लिमिट से आगे ले जाता है, रद्द किया जाता है क्योंकि यह संविधान के आर्टिकल 14 और 15 का उल्लंघन करता है। एक्ट का सेक्शन 4 भी असंवैधानिक करार दिया जाता है, क्योंकि यह संविधान के आर्टिकल 14 और 16 का उल्लंघन करता है।” पीठ ने कहा, “इससे अधिक कोई भी आरक्षण समानता खंडों का उल्लंघन होगा, जो अनुचित होगा।”

सरकार के तर्क को किया खारिज

बेंच ने सरकार की इस बात को खारिज कर दिया कि राज्य की 90 फीसदी से ज़्यादा आबादी SC, ST और अन्य पिछड़े वर्ग के समुदायों से है और आरक्षण आबादी के अनुसार होना चाहिए। बेंच ने अपने आदेश में कहा, “राज्य सरकार की यह निजी राय कि पिछड़े वर्ग को उसकी आबादी के अनुपात में ठीक से रिप्रेजेंटेशन नहीं मिलता, राज्य को 50% (रिज़र्वेशन की सीलिंग) की लिमिट से ज़्यादा करने की इजाज़त नहीं देती, बल्कि सिर्फ़ बताई गई लिमिट के अंदर ही रिज़र्वेशन देने की इजाज़त देती है।”

याचिकाकर्ता महेंद्र कुमार मित्रा और दूसरों ने यह भी कहा कि सरकार ने संविधान के आर्टिकल 338 (9) और 338-A (9) के तहत जरूरी आरक्षण बढ़ाने से पहले नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड कास्ट्स और नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब्स से सलाह नहीं ली थी। उन्होंने यह भी बताया कि OBC रिज़र्वेशन नहीं बढ़ाया गया था। सरकार ने नागमोहन दास कमीशन रिपोर्ट, आदि कमेटी रिपोर्ट और पिछड़ेपन, रिप्रेजेंटेशन की कमी और एडमिनिस्ट्रेटिव एफिशिएंसी पर रिपोर्ट पर भरोसा किया था।

50% आरक्षण की लिमिट

1992 के इंद्रा साहनी जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट की 9 जजों की बेंच ने संविधान के आर्टिकल 15(4) और 16(4) के तहत रिज़र्वेशन पर 50 फीसदी की लिमिट तय की थी। बेंच ने यह साफ किया कि यह कोई इलास्टिक लिमिट नहीं है जिसे हर केस के आधार पर या आबादी के साइज़ या पिछड़ेपन की हद पर तय किया जा सके। हालांकि, सुप्रीम कोर्ट ने खास हालात में छूट के लिए जगह छोड़ी। हाई कोर्ट ने कहा कि उसके लिए उन हालात को पूरी तरह से बताना न तो सही है और न ही मुमकिन है जिन्हें 50 फीसदी की लिमिट तोड़ने के लिए काफी खास माना जा सकता है।

हाई कोर्ट ने कहा, “यह अपनी राय है कि किसी पहचाने गए पिछड़े वर्ग के पक्ष में आरक्षण कुछ फीसदी ज़्यादा होना चाहिए, यह 50% नियम में छूट को लागू करने के लिए काफी खास नहीं है। हाई कोर्ट ने कहा, “ऐसी राय कोई ऐसी खास स्थिति नहीं है जिसमें 50% की लिमिट को तोड़ने की ज़रूरत हो, जो बराबरी के क्लॉज़ के बीच बैलेंस को दिखाती है और इस लिमिट को तोड़ने से बराबरी का सिद्धांत, जो उन मूल्यों में से एक है जिन पर संविधान बना है, असरदार तरीके से कमज़ोर होगा।” हाई कोर्ट ने यह भी ज़ोर दिया कि कुछ पिछड़े वर्गों को आरक्षण देने से उनके सदस्यों को बाकी अपॉइंटमेंट्स के लिए मुकाबला करने से किसी भी तरह से नहीं रोका जा सकता है।

SC, ST कमीशन से सलाह लेने की संवैधानिक जरूरत

हाई कोर्ट ने आर्टिकल 338 के क्लॉज़ (9) और आर्टिकल 338A के क्लॉज़ (9) का ज़िक्र किया, जो केंद्र और राज्य सरकारों को अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जनजातियों को प्रभावित करने वाले सभी बड़े पॉलिसी मामलों पर नेशनल कमीशन फ़ॉर शेड्यूल्ड कास्ट्स और नेशनल कमीशन फ़ॉर शेड्यूल्ड ट्राइब्स से सलाह लेने का आदेश देते हैं। कोर्ट ने अपने आदेश में कहा, “एक्ट को लागू करने के लिए राज्य की कानूनी क्षमता के बावजूद, उसके लिए कमीशन से सलाह लेना ज़रूरी था। एक्ट लागू होने के बाद सिर्फ़ लेटर लिखना कंसल्टेशन नहीं माना जा सकता। सरकार ने एक्ट पास होने के लगभग तीन साल बाद कमीशन को लिखा था।”

ऑर्डर में आगे कहा गया, “काम का और असरदार होने के लिए, फैसले से पहले कंसल्टेशन होना चाहिए। यह कहना कि कंसल्टेशन तभी ज़रूरी है जब पॉलिसी किसी भी अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति पर बुरा असर डालती है, बेबुनियाद है।”

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