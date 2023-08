कर्नाटक के स्वास्थ्य मंत्री ने मोहल्ला क्लीनिक का दौरा कर ऐसा क्या कहा कि चिढ़ गई आम आदमी पार्टी

Delhi News: दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री ने निरीक्षण के दौरान ऐसा नहीं सोचा होगा कि दिनेश गुंडुराव इस दौरे के बाद दिल्ली सरकार के प्रचार पर सवाल उठा देंगे।

दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सौरभ भारद्वाज और कर्नाटक के स्वास्थ्य मंत्री दिनेश गुंडू राव (PTI Photo)

कर्नाटक के स्वास्थ्य मंत्री दिनेश गुंडुराव ने राजधानी दिल्ली में शुक्रवार को पंचशील में माजूद दिल्ली सरकार की मोहल्ला क्लीनिक का दौरा किया, इस दौरान उनके साथ दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सौरभ भारद्वाज भी मौजूद थे। लेकिन इस दौरे के बाद कर्नाटक के स्वास्थ्य मंत्री ने कुछ ऐसा ट्वीट किया कि आम आदमी पार्टी के नेता और कार्यकर्ता खासे आहत हो गए। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री ने निरीक्षण के दौरान ऐसा नहीं सोचा होगा कि दिनेश गुंडुराव इस दौरे के बाद दिल्ली सरकार के प्रचार पर सवाल उठा देंगे। कर्नाटक के स्वास्थ्य मंत्री ने क्या ट्वीट किया? दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री ने सौरभ भारद्वाज ने जानकारी दी थी कि कर्नाटक के स्वास्थ्य मंत्री अपनी सरकार की निम्मा क्लीनिक में सुधार के लिए दिल्ली की मोहल्ला क्लीनिक देखने आए थे और वह इसे प्रभावी बता कर गए हैं। दिनेश गुंडुराव ने भी मीडिया से बात करते हुए इसे बेहतर बताया था लेकिन शाम होते ही उनके सुर बदल गए। दिनेश गुंडुराव ने ट्वीट कर लिखा, “दिल्ली में एक मोहल्ला क्लीनिक का दौरा किया, जहां बहुत कम लोग थे। कर्नाटक में हमारे क्लीनिकों में मरीजों के लिए तत्काल परीक्षण करने के लिए प्रयोगशाला सहित अधिक सुविधाएं हैं। मुझे लगता है कि इसे बढ़ा-चढ़ाकर पेश किया गया है और मैं निराश होकर वापस आया।” केजरीवाल ने किया स्वागत, राव ने कर दी तुलना इससे पहले दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री ने ट्वीट कर कहा था, “कर्नाटक और दिल्ली सरकार द्वारा सकारात्मक पहल! कर्नाटक के नम्मा क्लीनिक को और बेहतर बनाने के लिए आज दिल्ली के पंचशील पार्क में कर्नाटक सरकार के स्वास्थ्य मंत्री ने सरकार के मोहल्ला क्लीनिक का दौरा किया और मुझे कर्नाटक आने का निमंत्रण दिया।” इसके बाद दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कांग्रेस शासित कर्नाटक के स्वास्थ्य मंत्री और उनकी टीम का स्वागत करते हुए यह बताने की कोशिश की कि दोनों सरकारें एक-दूसरे से सीखेंगी। आप संयोजक ने कहा, “कर्नाटक सरकार द्वारा किए गए अच्छे काम से दिल्ली भी सीखेगी।” कर्नाटक के स्वास्थ्य मंत्री ने अपने गृह राज्य की तुलना में क्लिनिक में मरीजों की संख्या और सुविधाओं दोनों पर सवाल उठाया। राव ने लिखा, “दिल्ली में एक मोहल्ला क्लीनिक का दौरा किया, जहां बहुत कम लोग थे। कर्नाटक में हमारे क्लीनिकों में मरीजों के लिए तत्काल परीक्षण करने के लिए प्रयोगशाला सहित अधिक सुविधाएं हैं। मुझे लगता है कि इसे बढ़ा-चढ़ाकर पेश किया गया है और मैं निराश होकर वापस आया हूं।” Also Read जस्टिस ने सिसोदिया की पत्नी की बीमारी को लेकर जताई थी चिंता, लेकिन फिर भी नहीं मिल सकी उनको बेल आम आदमी ने निम्मा क्लीनिक पर भेजे अपने कार्यकर्ता आम आदमी पार्टी को स्वास्थ्य मंत्री दिनेश गुंडुराव का यह ट्वीट पसंद नहीं आया और पार्टी ने अपने कार्यकर्ताओं को कर्नाटक के निम्मा क्लीनिक का दौरा करने भेज दिया। जिसके बाद AAP ने यह सुझाव दिया कि कर्नाटक के स्वास्थ्य मंत्री अपने निर्वाचन क्षेत्र में वार्ड 94 के नम्मा क्लिनिक का दौरा करें और प्रदान की जा रही स्वास्थ्य सेवाओं की गुणवत्ता का आकलन करें उन्हें सब पता लग जाएगा।

