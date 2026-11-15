कर्नाटक में एक हैरान करने वाला मामला सामने आ रहा है, यहां हर महीने 15000 रुपये कमाने वाले एक व्यक्ति को उसके नाम 350 करोड़ रुपये के लेनदेन का मामला सामने आया है। व्यक्ति को इसकी जानकारी तब लगी जब उसके घर जीएसटी अधिकारी पहुंचे और उन्होंने बताया कि उसके नाम और अन्य डिटेल के जरिए 350 करोड़ रुपये के लेनदेन किए गए हैं।

इधर परिवार का कहना है कि उन्हें इन लेनदेन के बारे में बिल्कुल भी जानकारी नहीं थी और अब उन्होंने पुलिस से संपर्क किया है।

टोयोटा कार शोरूम में करता है काम

बल्लारी के रहने वाले रोशन जमीन एक टोयोटा कार शोरूम में सर्विस एडवाइजर के तौर पर काम करते हैं, जबकि उनके पिता फखरुद्दीन एक कुली हैं। गुरुवार को सेंट्रल जीएसटी के अधिकारी कुछ लेन-देन के बारे में जानकारी लेने के लिए उनके घर पहुंचे। इस पूछताछ से फखरुद्दीन और अन्य परिजन काफी घबरा गए।

जब अधिकारी घर पहुंचे तो रोशन शोरूम पर गए हुए थे। बाद में जब उन्हें इस पूछताछ के बारे में पता चला तो वे जवाब जानने के लिए जीएसटी ऑफिस गए। वहां मिले जवाब से संतुष्ट न होने पर वे अपने परिवार के साथ साइबर क्राइम पुलिस थाने पहुंचे और शिकायत दर्ज कराई।

पांच महीनों में 350 करोड़ रुपये का लेनदेन

मीडिया से बात करते हुए रोशन ने बताया कि परिवार को इस बारे में तब पता चला जब जीएसटी अकाउंट बंद और गया और गुरुवार को जीएसटी अधिकारी उनके घर पहुंचे।

उन्होंने कहा, “मैं एक सर्विस एडवाइजर के तौर पर काम करता हूं और मेरी मासिक सैलरी 15000 रुपये हैं, जबकि मेरे पिता रोजाना करीब 600 से 700 रुपये कमाते हैं। हमें इसके बारे में कोई जानकारी नहीं थी, जब तक जीएसटी अधिकारी हमारे घर नहीं आए थे। हमने कभी ऐसा कोई बिजनेस किया ही नहीं। पांच महीनों में 350 करोड़ रुपये का लेनदेन हुआ है। मुझे कभी कोई नोटिस भी नहीं मिला।”

चुराए गए दस्तावेजों के जरिए खोली गई फर्जी कंपनी

रोशन की शिकायत के आधार पर बल्लारी पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर ली है। जांच के दौरान बैंक खातों, सैलरी रिकॉर्ड और लेन-देन से जुड़े अन्य दस्तावेजों की पड़ताल की जाएगी। हालांकि अभी इन आरोपों की पुष्टि होनी बाकी है, लेकिन शुरुआती जांच से पता चलता है कि पहचान का गलता इस्तेमाल किया गया है।

एक पुलिस अधिकारी ने बताया, जांच से पता चला है कि इस साल 7 मई को रोशन एंटरप्राइजेज नाम की एक कंपनी खोली गई थी और इसे एक GSTIN नंबर भी जारी किया गया था। GSTIN लेने के लिए उन्होंने रोशन जमील के आधार कार्ड, पैन कार्ड, बैंक पासबुक और बिजली बिल का इस्तेमाल किया। लेकिन, जो मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी दी गई है, वे अलग हैं।”

पुलिस ने बताया कि उन्होंने जांच को आगे बढ़ाने के लिए GST अधिकारियों को पत्र लिखकर और जानकारी मांगी है।

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कर्नाटक में पेट्रोल में एथेनॉल की अत्याधिक मिलावट के आरोपों को लेकर चल रही जांच के बीच केरल की भी कांग्रेस सरकार ने कुछ खास जिलों में इंस्पेक्शन और सैंपल-टेस्टिंग शुरू कर दी है। केरल सरकार यह पता लगाना चाहती है कि कहीं कर्नाटक की तरह उनके यहां भी गड़बड़ी तो नहीं हो रही। कर्नाटक में पेट्रोल में 20 फीसदी से अधिक मात्रा में एथेनॉल की मिलावट के दावे सरकार की ओर से किए गए हैं। पूरी खबर पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें