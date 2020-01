कर्नाटक सरकार ने बेंगलुरू में कथित बांग्लादेशी शरणार्थियों के करीब 200 कच्चे मकान तोड़ दिए हैं। सरकार ने यह कार्रवाई बेंगलुरू के करियमन्ना अग्रहर इलाके में की। खबर के अनुसार, सरकार ने यह यह कार्रवाई 18 जनवरी को की और दावा किया कि तोड़े गए कच्चे मकान अवैध रूप से भारत आए कथित बांग्लादेशी शरणार्थियों के थे। इतना ही नहीं सरकार ने इस जगह की बिजली और पानी की सप्लाई भी बंद कर दी है।

Karnataka: Around 200 ‘kutcha houses’ were demolished in Kariyammana Agrahara area of Bengaluru on January 18, claiming that the settlement belongs to illegal Bangladeshis. Electricity and water supply have been allegedly cut off in the locality. pic.twitter.com/XTB854IcoM

— ANI (@ANI) January 21, 2020