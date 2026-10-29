कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री सिद्धारमैया से जुड़े एक कथित स्टिंग ऑपरेशन वीडियो को लेकर बेंगलुरु पुलिस ने खुलासा किया है। पुलिस ने गुरुवार को कहा कि कथित स्टिंग ऑपरेशन वीडियो की शुरुआती जांच से पता चला है कि यौन शोषण के आरोप एक मनगढ़ंत कहानी का हिस्सा थे। पुलिस ने कहा कि अब तक इकट्ठा किए गए सबूत रिकॉर्डिंग में दिखाई गई घटना को साबित नहीं करते हैं। उन्होंने कहा कि वीडियो में दिखने वाले सभी लोगों की पहचान कर ली गई है और उनसे पूछताछ की गई है।

पुलिस ने कहा, “रिकॉर्ड किए गए बयान और जांच के दौरान अब तक इकट्ठा किए गए सबूत वीडियो में दिखाई गई किसी भी घटना के होने को साबित नहीं करते हैं। रिकॉर्डिंग में लोगों के खिलाफ लगाए गए या लगाए गए आरोप झूठे और मनगढ़ंत लगते हैं।”

पुलिस कर रही जांच

पुलिस उन हालातों की जांच कर रही है जिनमें वीडियो रिकॉर्ड किया गया, ट्रांसफर किया गया और ऑनलाइन शेयर किया गया। साथ ही इसमें शामिल लोगों के संभावित मकसद की भी जांच कर रही है। पुलिस ने कहा कि वीडियो रिकॉर्ड करने के लिए कथित तौर पर इस्तेमाल किया गया असली मोबाइल फोन ट्रेस कर लिया गया है, उसे बरामद कर लिया गया है और सीज कर दिया गया है। रिकॉर्डिंग कितनी असली है और कितनी सही है, यह पता लगाने के लिए डिवाइस को फोरेंसिक जांच के लिए भेजा गया है और रिपोर्ट का इंतज़ार है।

2011 की घटना से जुड़ा है वीडियो

कहा जा रहा है कि वीडियो 2023 में रिकॉर्ड किया गया था और यह 2011 की एक घटना से जुड़ा है। पुलिस यह भी जांच कर रही है कि इसे कथित घटना के लगभग 12 साल बाद क्यों रिकॉर्ड किया गया और क्या इसे गुमराह करने वाली कहानी बनाने के लिए बनाया गया था। पुलिस वीडियो के कब्ज़े की चेन को भी फिर से बना रही है, इसकी ओरिजिनल रिकॉर्डिंग से लेकर इस साल सितंबर और अक्टूबर में सोशल मीडिया पर इसके सर्कुलेशन तक की जांच हो रही है।

टेक्निकल जांच से पता चला कि वीडियो को YouTube और X समेत कई प्लेटफॉर्म पर, वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क (VPN), मास्क्ड IP एड्रेस, वर्चुअल या नकली फोन नंबर और इसमें शामिल लोगों की पहचान छिपाने के दूसरे तरीकों का इस्तेमाल करके गुमनाम अकाउंट के ज़रिए अपलोड किया गया था। पुलिस ने कहा कि कुछ डिजिटल ट्रेस कर्नाटक के बाहर की जगहों से जुड़े थे।

मोबाइल फोन को दिल्ली से किया गया ट्रेस

जांच करने वालों ने YouTube अपलोड से जुड़े एक मोबाइल फोन को दिल्ली की एक दुकान से ट्रेस किया, जो इस्तेमाल किए गए और रिफर्बिश्ड डिवाइस बेचती है। फ़ोन खरीदने में शामिल लोगों की भी पहचान हो गई है। डिवाइस खरीदने से जुड़े एक आदमी, जिसकी पहचान रितेश पांडे के तौर पर हुई है, उसको 24 अक्टूबर को नेशनल कैपिटल रीजन (NCR) से गिरफ्तार किया गया और सेंट्रल क्राइम ब्रांच ने उससे पूछताछ की। पुलिस ने कहा कि बेंगलुरु की एक कोर्ट ने उसी दिन उसे ज़मानत दे दी।

पुलिस पहले कहा था कि रितेश पांडे ने उन्हें बताया था कि उसने जनता दल (सेक्युलर) की सोशल मीडिया टीम से जुड़े एक व्यक्ति के कहने पर वीडियो अपलोड किया था। इस दावे की भी जांच की जा रही है।पुलिस ने कहा कि उससे पूछताछ से जांच में और सुराग मिले हैं। शुरुआती जांच से पता चला है कि वह एक फ्रीलांस सोशल मीडिया कंटेंट क्रिएटर के तौर पर काम करता था और नई दिल्ली में राजनीतिक रूप से जुड़े लोगों के साथ उसके संबंध हो सकते हैं। इन कथित संबंधों की प्रकृति और अहमियत की जांच की जा रही है।

पुलिस ने क्या कहा?

पुलिस ने कहा कि जांच करने वालों को ऐसे सुराग मिले हैं जिनसे पता चलता है कि वीडियो का सर्कुलेशन राज्य में ज़िम्मेदार पदों पर बैठे लोगों को बदनाम करने, लोगों की सोच पर असर डालने और राजनीतिक विवाद शुरू करने की जानबूझकर की गई कोशिश का हिस्सा हो सकता है। पुलिस ने कहा, “गलत इरादे से वीडियो की प्लानिंग करने, उसे आसान बनाने, अपलोड करने या उसे बढ़ाने में कई लोगों के मिलकर काम करने की संभावना की भी अच्छी तरह से जांच की जा रही है।”

पुलिस ने कहा कि आगे की जांच के लिए कुछ लोगों की पहचान की गई है और उन्हें नोटिस जारी किए गए हैं। साथ ही यह भी कहा कि जांच को बचाने और सबूतों के साथ छेड़छाड़ को रोकने के लिए उनकी पहचान छिपाई जा रही है।

यह भी पढ़ें- ‘कर्नाटक का स्टिंग सम्राट’, HD कुमारस्वामी ने सिद्धारमैया स्टिंग ऑपरेशन मामले में डीके शिवकुमार पर बोला हमला

केंद्रीय मंत्री और JD(S) नेता HD कुमारस्वामी ने गुरुवार को मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार पर तीखा हमला बोला और उन्हें ‘कर्नाटक का स्टिंग सम्राट’ कह दिया। उन्होंने कथित सिद्धारमैया स्टिंग ऑपरेशन मामले को लेकर फिर से आरापों को दोहराया कि इसके पीछे शिवकुमार का हाथ है। पढ़ें पूरी खबर