कर्नाटक के राज्‍यपाल वजुभाई वाला पर कांग्रेस नेता संजय निरुपम ने आपत्तिजनक बयान दिया है। राज्‍य में बीजेपी को सत्‍ता के लिए आमंत्रित कर विपक्ष के निशाने पर आए राज्‍यपाल की तुलना निरुपम ने जानवर से की है। निरुपम ने एएनआई से बातचीत में कहा, ”राज्‍यपाल वजुभाई वाला जी ने वफादारी का एक कीर्तिमान स्‍थापित किया है। शायद हिंदुस्‍तान का हर आदमी अपने कुत्‍ते का नाम वजुभाई वाला ही रखेगा क्‍योंकि उससे ज्‍यादा वफादार तो कोई हो ही नहीं सकता।” कांग्रेस अब राज्‍य में जेडीएस के साथ मिलकर सरकार बनाने जा रही है। इससे पहले कर्नाटक के मुख्यमंत्री बी.एस. येदियुरप्पा ने शपथ लेने के दो दिनों बाद विधानसभा में विश्वास मत से पहले ही इस्तीफा दे दिया। येदियुरप्पा ने विधानसभा में बहुमत के लिए आवश्यक सदस्यों की संख्या न होने के कारण इस्तीफा दे दिया।

विधानसभा में अपने भावुक भाषण के दौरान येदियुरप्पा ने कहा कि भाजपा सदन में बहुमत साबित करने के लिए आवश्यक संख्या नहीं जुटा पाई है। उन्होंने कहा, “अगर मैं सत्ता छोड़ता हूं, तो भी मेरा कुछ नहीं बिगड़ेगा। मेरा जीवन जनता के लिए है।” अपने 15 मिनट के भाषण के दौरान 75 वर्षीय भाजपा नेता ने कहा कि ऐसा कोई रास्ता नहीं बचा था, जिससे कर्नाटक के लोगों की सेवा की जाए, क्योंकि कांग्रेस ने अपने विधायकों को उनके परिजनों से भी बातचीत करने नहीं दिया।

येदियुरप्पा ने कहा, “अगर लोगों ने हमें 104 के बदले 113 सीटों पर जिताया होता तो, हम इस राज्य को स्वर्ग बना देते। लेकिन मैं अपने अंतिम सांस तक राज्य के लिए लड़ता रहूंगा। हम लोकसभा की 28 सीटों में से 28 पर जीत दर्ज करेंगे और अगले विधानसभा चुनाव में नरेंद्र मोदी के लिए हम 150 सीटों पर जीत दर्ज करेंगे।”

#WATCH Derogatory statement by Congress' Sanjay Nirupam, says, 'Iss desh mein wafadari ka naya kirtimaan sthaapit kiya hai Vajubhai Vala (#Karnataka Guv) ji ne, ab shayad India ka har aadmi apne kutte ka naam Vajubhai Vala hi rakhega kyunki isse zyada wafaadaar koi ho nahi sakta' pic.twitter.com/P0EtWWo58i

— ANI (@ANI) May 19, 2018