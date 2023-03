Karnataka Elelctions : ‘देवेगौड़ा की पार्टी के खिलाफ नहीं उतारेंगे उम्मीदवार’, कर्नाटक में JDS का समर्थन करेगी केसीआर की पार्टी बीआरएस

Karnataka Elelctions : बीआरएस के एक वरिष्ठ नेता ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि जनता दल (सेक्युलर)) हमारा स्वाभाविक सहयोगी है।

(फोटो सोर्स: File/PTI)

