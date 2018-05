Karnataka Election 2018: जेल में भगत सिंह से नहीं मिला था कोई कांग्रेसी, अब भ्रष्ट नेताओं से मिलने का है समय: नरेंद्र मोदी

Karnataka Election 2018: कर्नाटक चुनाव के लिए प्रचार समाप्त होने में अब कुछ घंटों का वक्‍त बचा है भारतीय जनता पार्टी की ओर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तथा कांग्रेस की तरफ से अध्‍यक्ष राहुल गांधी ने चुनाव प्रचार की कमान संभाल रखी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार (9 मई) को बीदर में एक जनसभा को संबोधित करते हुए कांग्रेस पर बड़ा हमला बोला है। उन्होंने दिल्ली के एम्स में राहुल गांधी द्वारा लालू प्रसाद यादव से मुलाकात पर इशारों में निशाना साधा। पीएम मोदी ने कहा, ‘भगत सिंह, बटुकेश्वर दत्त जैसे स्वतंत्रता सेनानी जब जेल में बंद थे तो क्या कांग्रेस के किसी नेता ने उनसे मुलाकात की थी? लेकिन, कांग्रेस नेताओं के पास भ्रष्ट और जेल में बंद लोगों से मिलने का समय है।’ उन्होंने महिलाओं की सुरक्षा के लिए कठोर कानून बनाने की भी बात कही।

बेलगावी में एक जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि उन्हें समझ नहीं आता कि कांग्रेस का एकमात्र एजेंडा सिर्फ ‘मोदी’ ही क्यों है? बीजापुर में एक जनसभा को संबोधित करते हुए सोनिया गांधी ने भी पीएम मोदी पर हमला बोला था। पीएम मोदी ने भाजपा नेताओं और कार्यकर्ताओं से अगले तीन दिनों तक सावधान रहने को भी कहा। पीएम ने रिजॉर्ट से बरामद पैसे की घटना का हवाला देते हुए कांग्रेस और मुख्यमंत्री सिद्धारमैया पर भी हमला किया। उन्होंने कहा, ‘आने वाले तीन दिन तक चौकन्ना रहिए। कांग्रेस के कारनामों में दिखाई दे रहा है कि ‘मरता क्या न करता’। इसलिए इनसे सावधान रहना। चुनाव से ठीक पहले कांग्रेस वाले झूठ फैलाएंगे और आपको उसका ध्यान रखना है।’ उन्होंने कहा कि कांग्रेस वालों बदामी को तो बदनामी से बचा रहने दो। पीएम मोदी बोले कि वह वर्ष 2014 से भ्रष्टाचार से लड़ रहे हैँ। गरीबों का पैसा लूटने वालों को उसे वापस करना होगा।

When freedom fighters like Bhagat Singh, Batukeshwar Dut etc were jailed while fighting for our independence, did any Congress leader go to meet them? But the Congress leaders have the time to meet people who're corrupt & have been jailed: PM Modi in Bidar #KarnatakaElections2018 pic.twitter.com/xl36dIiiae

