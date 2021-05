कर्नाटक में लॉकडाउन के बीच, गडग जिले में COVID नियमों की धज्जियां उड़ती देखा गयीं। बिना मास्क पहने या सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का पालन करते हुए ग्रामीणों को एक मंदिर के भूमि पूजन समारोह के दौरान खेलों में भाग लेते देखा गया। यह मामला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ हाल ही में हुई बैठक में कर्नाटक राज्य में बढ़ते मामलों पर जोर देने के बाद सामने आया है।

राज्य में कोरोना के रोज नए मामले दर्ज किए जा रहे हैं और राज्य देश में कोरोना से मरने वालों की संख्या में दूसरे नंबर पर है। राज्य सरकार ग्रामीण क्षेत्रों के लिए एक विशेष कार्यबल बनाने की योजना बना रही है ताकि भीतरी इलाकों में मामलों की बढ़ती संख्या को नियंत्रित किया जा सके। इस बीच कर्नाटक के गृह मंत्री बसवराज बोम्मई ने बृहस्पतिवार को संकेत दिया कि पुलिस और गृह विभाग लॉकडाउन के उपायों को और प्रभावी बनाने के लिए उनका सख्त क्रियान्वयन सुनिश्चित करेंगे। राज्य में कोविड-19 की दूसरी लहर का प्रकोप जारी है और मंत्री के मुताबिक आने वाले दिनों में उपायों को लागू करने में और सख्ती बरती जाएगी।

मंत्री का बयान ऐसे समय आया है जब सरकार आने वाले कुछ दिनों में राज्य में लॉकडाउन की अवधि बढ़ाने पर फैसला ले सकती है। बोम्मई ने कहा, “ग्रामीण इलाकों में मामले बढ़ रहे हैं, ऐसे में विभिन्न जिलों के उपायुक्तों ने लॉकडाउन के उपायों को सख्ती से लागू किया है, लोगों को भी गंभीरता को समझना चाहिए और सहयोग करना चाहिए।”

#JantaMangeJawaab | Watch: People reportedly violate lockdown norms during a temple event without maintaining social distancing in Karnataka’s Gadag. pic.twitter.com/XozNOnnxqk

