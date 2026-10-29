कर्नाटक में दूध की कीमतों में वृद्धि होने वाली है। कैबिनेट ने 29 अक्टूबर को नंदिनी दूध की कीमतों में 8 रुपये प्रति लीटर की बढ़ोतरी को मंज़ूरी दी। बढ़े हुए रेट 1 नवंबर से लागू होंगे। नीले पैकेट में बिकने वाले नंदिनी के बेसिक टोंड दूध की कीमत 46 रुपये से बढ़कर 54 रुपये प्रति लीटर हो जाएगी। कर्नाटक के मंत्री कृष्ण बायर गौड़ा ने कैबिनेट मीटिंग के बाद पत्रकारों को बताया कि 8 रुपये की बढ़ोतरी में से 7 रुपये डेयरी किसानों को दिए जाएंगे, जबकि बाकी 1 रुपये मिल्क यूनियनों को जाएंगे।

कैबिनेट ने 6 अक्टूबर को इस प्रस्ताव को मंज़ूरी दी थी, लेकिन विधान परिषद चुनावों के लिए लागू मॉडल कोड ऑफ़ कंडक्ट की वजह से घोषणा में देरी हुई। मिल्क यूनियनों ने सूखे की वजह से चारे की कमी के साथ-साथ जानवरों के चारे, दवाइयों, ट्रांसपोर्टेशन और प्लास्टिक पैकेजिंग की बढ़ती कीमतों का हवाला देते हुए कीमत में बदलाव की मांग की थी।

8 रुपये बढ़ेगा बेस रेट

मंत्री कृष्ण बायर गौड़ा ने कहा, “बेस रेट 8 रुपये बढ़ेगा। हमने एकमत होकर किसानों को 7 रुपये और यूनियन को 1 रुपये देने का फैसला किया है।” उन्होंने कहा कि करीब 10 लाख किसान परिवार अपनी रोजी-रोटी के लिए डेयरी फार्मिंग पर निर्भर हैं, जिनमें से कई घर और मेडिकल खर्चों को पूरा करने के लिए इस इनकम पर निर्भर हैं।

नंदिनी दूध की कीमतों में पांचवीं बार हुई बढ़ोतरी

यह हाल के सालों में नंदिनी दूध की कीमतों में पांचवीं बढ़ोतरी होगी। मार्च 2025 में कीमतें 4 रुपये प्रति लीटर बढ़ाई गई थीं। जून 2024 में कर्नाटक मिल्क फेडरेशन (KMF) ने हर लीटर खरीदे गए दूध पर 50 ml एक्स्ट्रा दूध देते हुए कीमतों में 2 रुपये प्रति लीटर की बढ़ोतरी की थी। बाद में एक्स्ट्रा क्वांटिटी वापस ले ली गई। नवंबर 2023 में कीमतों में 3 रुपये प्रति लीटर की बढ़ोतरी की गई, जिसके बाद नवंबर 2022 में भी इसी तरह की बढ़ोतरी की गई थी। मिल्क यूनियनों ने बढ़ती इनपुट कॉस्ट और सूखे के कारण किसानों को हो रही मुश्किलों का हवाला देते हुए 8-10 रुपये प्रति लीटर की बढ़ोतरी की मांग की थी।

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कर्नाटक के मंत्री के.एम. शिवलिंगे गौड़ा एक बड़े विवाद में फंस गए हैं। उन्होंने सार्वजनिक रूप से कहा कि अगर सरकारी अधिकारी समय पर काम पूरा करते हैं, तो लोग अपनी मर्जी से उन्हें टिप या सम्मान राशि दें तो इसमें कोई भी बुराई नहीं है। पूरी खबर पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें