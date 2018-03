राज्यसभा सांसद राजीव चंद्रशेखर ने सोमवार (26 मार्च) को कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी का एक वीडियो ट्वीट किया जिसमें वह महान भारतीय अभियंता, विद्वान और राजनेता सर एम विश्‍वेश्‍वरैया का नाम सहजता पूर्वक लेते नहीं दिख रहे हैं। करीब 8 सेकेंड के इस वीडियो में राहुल गांधी विश्‍वेश्‍वरैया का नाम लेते हुए अटकते हुए दिखाई दे रहे और बाद में जो उच्चारण करते हैं वह भी गलत मालूम होता है। इसी वीडियो को शेयर करते हुए राजीव चंद्रशेखर ने राहुल गांधी की चुटकी लेते हुए ट्वीट में लिखा- ”तो पांच साल की भ्रष्ट सरकार के नेता अब नव कर्नाटक के निर्माण का दावा करने वाले कर्नाटक के महान बेटे और भारत रत्न सर एम विश्‍वेश्‍वरैया को नहीं जानते हैं।” राजीव चंद्रशेखर के ट्वीट के कमेंट में वशिष्ट नाम के यूजर ने भी राहुल गांधी का एक वीडियो शेयर किया है, उसमें भी राहुल गांधी विश्‍वेश्‍वरैया का नाम लेते हुए सहज नहीं लग रहे हैं। यूजर उन पर आरोप लगाता है कि देखिए राहुल खुद इसमें हंस रहे हैं।

So the leader of the party that aftr 5 years of corrupt govt – is now claiming to build a #NavaKarnataka doesnt know about the great son of #Karnataka n #BharatRatna #SirMVishvesvaraya ! @BJP4Karnataka #KarnatakaElection2018 pic.twitter.com/FkS1pNADwD

— Rajeev Chandrasekhar (@rajeev_mp) March 26, 2018