कर्नाटक कांग्रेस के विधायक टी.बी. जयचंद्र बुधवार को भगवान श्रीराम के दर्शन और उनका आशीर्वाद लेने के लिए अयोध्या पहुंचे। उन्होंने इस यात्रा को अपने जीवन के लिए एक बहुत ही खास और महत्वपूर्ण अनुभव बताया। उनका कहना था कि यह उनके लिए गर्व और खुशी का पल है क्योंकि यह उनकी अयोध्या की पहली यात्रा है।

टी.बी. जयचंद्र ने कहा कि वे लंबे समय से इस पवित्र स्थान पर आने की इच्छा रखते थे ताकि भगवान राम के दर्शन कर सकें और उनका आशीर्वाद ले सकें। उन्होंने यह भी बताया कि उनके साथ कर्नाटक के कई अन्य विधायक भी इस यात्रा में शामिल हुए हैं। कुल मिलाकर लगभग 13 से 14 विधायक अयोध्या पहुंचे हैं, जो सभी भगवान राम के दर्शन और आशीर्वाद के लिए आए हैं।

उन्होंने कहा कि श्रीराम जन्मभूमि पर जो भव्य मूर्ति स्थापित की गई है, वह एक बहुत ही सुंदर और खास कलाकृति है। इस मूर्ति को कर्नाटक के प्रसिद्ध शिल्पकार अरुण योगीराज ने बनाया है, जिस पर उन्हें गर्व महसूस हो रहा है। अयोध्या आना उनके लिए एक भावनात्मक और खुशी से भरा पल है, क्योंकि यह उनकी लंबे समय से पूरी होने वाली इच्छा थी।

उन्होंने यह भी बताया कि दर्शन के बाद वे सभी विधायक दिल्ली लौटेंगे और संसद सत्र में भाग लेंगे। उनका कहना था कि यह यात्रा धार्मिक आस्था के साथ-साथ उनके लिए एक यादगार अनुभव भी बन गई है।

कर्नाटक से आए सभी विधायक महर्षि वाल्मीकि हवाई अड्डे पर उतरे और वहां से श्रीराम जन्मभूमि के दर्शन के लिए रवाना हुए। इस दौरान पूरे समूह ने मिलकर इस यात्रा को आध्यात्मिक और ऐतिहासिक रूप से बहुत महत्वपूर्ण बताया।

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हरियाणा सरकार की ओर से चलाई जा रही मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा योजना के तहत प्रदेश के पात्र बुजुर्ग श्रद्धालुओं को अब रेलगाड़ी के माध्यम से विभिन्न तीर्थ स्थलों के दर्शन कर सकेंगे। योजना का विस्तार करते हुए अब अयोध्या, वाराणसी, पटना साहिब, नांदेड़ साहिब, पुष्कर जी, वैष्णो देवी तथा शिरडी व शनि शिंगणापुर तीर्थ स्थलों की यात्रा भी करवाई जाएगी। इसके लिए मंगलवार को हरियाणा सरकार और आईआरसीटीसी (इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉर्पोरेशन) के बीच समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। सरकार की ओर से सूचना, जनसंपर्क एवं भाषा विभाग के महानिदेशक के. मकरंद पांडुरंग तथा आईआरसीटीसी की तरफ से मंडल क्षेत्रीय प्रबंधक (सीआरएम) हरजोत सिंह संधू ने समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। पूरी खबर पढ़ने के लिए यहां पर करें क्लिक