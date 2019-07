कांग्रेस में इस्तीफों का दौर अभी थमा नहीं है कि कर्नाटक में भी कांग्रेस को एक और झटका लगा है। विजयनगर से कांग्रेस विधायक आनंद सिंह ने विधानसभा की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है। समाचार एजेंसी एनआई के मुताबिक उन्होंने अपना इस्तीफा स्पीकर आर रमेश कुमार को सौंप दिया। उनके इस्तीफे के बाद कर्नाटक कांग्रेस के विधायक रमेश जर्किहोली ने भी विधानसभा कि सदस्यता से त्यागपत्र दे दिया है। उन्होंने ने भी अपना त्यागपत्र स्पीकर को सौंपा है।

दो विधायकों के इस्तीफों के बाद कांग्रेस के नेता सिद्धारमैया ने अपने आवास पर कांग्रेस विधायक दल की बैठक बुलाई है। बता दें कि लोकसभा चुनाव में कांग्रेस की करारी हार के बाद कांग्रेस और जेडीएस के गठबंधन पर खतरा मंडरा रहा था। कैबिनेट की बैठक में मुख्यमंत्री एच डी कुमारस्वामी के नेतृत्व पर भरोसा जताया गया था। साथ ही, यह भी कहा गया था कि गठबंधन जारी रहेगा। इस रस्साकशी के बीच कांग्रेस नेता परमेश्वर नेता बीजेपी पर कर्नाटक में विधायकों को तोड़कर सरकार को अस्थिर करने का आरोप लगाया था।

गौरतलब है कि आनंद सिंह ने हाल ही में जेएसडब्ल्यू स्टील को 3,667 एकड़ जमीन की बिक्री क को लेकर बल्लारी में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। उन्होंने कहा था कि पार्टी की तुलना में जिले के हितों की रक्षा करना उनके लिए ज्यादा महत्वपूर्ण है इस दौरान उन्होंने इस्तीफा देने की तरफ भी इशारा किया था।

Karnataka Congress MLA Ramesh Jarkiholi resigns from state assembly membership; submits his resignation to the Speaker. (File pic) pic.twitter.com/BplKtiyCKd

— ANI (@ANI) July 1, 2019