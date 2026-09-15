कर्नाटक सरकार ने सोमवार को अपने ही एक विधायक की भतीजी पर एक्शन लिया है। आरोप है कि कांग्रेस विधायक की भतीजी मेडिकल ऑफिसर के तौर पर गलत तरीके से 75000 रुपये सैलरी ले रही थीं, जबकि वह अभी पढ़ाई ही कर रही है।

मामला सामने आने के बाद जिले के चीफ एग्क्यूटिव ऑफिसर (CEO) गजानन बाले ने डॉ. अंकिता को सेवा से कार्यमुक्त कर दिया। उन्होंने सोमवार को मीडिया से बात करते हुए कहा, “मैंने DHO रिपोर्ट मांगी है और मामले में जल्द कार्रवाई शुरू की जाएगी।”

2025 से थीं तैनात

बालाकोट विधायक उमेश मेती की भतीजी और जिला स्वास्थ्य अधिकारी (DHO) डॉ. राजकुमार यारगल के बेटी डॉ. अंकिता आर यारगल बालाकोट शहर में वाम्बे कॉलोनी के नम्मा क्लिनिक में अप्रैल 2025 से मेडिकल ऑफिसर तैनात थीं।

डॉ. अंकिता आर यारगल जिले के एक प्राइवेट मेडिकल कॉलेज से MD कोर्स करने के साथ-साथ सरकारी मेडिकल ऑफिसर के तौर पर कथित तौर पर 75,000 रुपये की मासिक सैलरी ले रही थीं।

इस्तीफा दिए बिना कर रहीं एमडी की पढ़ाई

स्थानीय एक्टिविस्ट राजू नाइक ने बताया कि डॉ. अंकिता आर यारगल ने मेडिकल ऑफिसर के पद से इस्तीफा दिए बिना ही इस साल मार्च में एक प्राइवेट कॉलेज में पैथोलॉजी में MD कोर्स के लिए दाखिला ले लिया।

क्लिनिक में नहीं रहीं, लेकिन हाजिरी लग रही

सूत्रों के अनुसार, हाल ही में बागलकोट तालुका हेल्थ ऑफिसर डॉ. सरस्वती मागी ने वाम्बे कॉलोनी की ‘नम्मा क्लिनिक’ का दौरा किया, लेकिन उस दौरान डॉ. अंकिता वहां मौजूद नहीं थीं। जब डॉ. सरस्वती ने उन्हें कॉल किया, तो डॉ. अंकिता ने कहा कि वह शहर से बाहर हैं। हालांकि, मरीजों ने डॉ. मागी से शिकायत की थी कि ड्यूटी पर तैनात डॉक्टर पिछले तीन महीनों से क्लिनिक नहीं आ रही थीं, फिर भी उनकी हाजिरी रजिस्टर में लगाई जा रही थी।

नर्स करती थी मैनेज

राजू नाइक ने कहा कि डॉ. अंकिता कभी क्लिनिक नहीं गई और वहां की नर्स सबकुछ मैनेज कर रही थीं। उन्होंने कहा, “उनके पिता डॉ. राजकुमार ही इस नियुक्ति के पीछे हैं और यह न सिर्फ टैक्सपेयर्स के पैसे की बर्बादी है बल्कि गैर-कानूनी भी है, साथ ही सरकार की ओर से स्वास्थ्य सुविधाओं से वंचित रखने जैसा भी है, जांच के दौरान नम्मा क्लिनिक बंद पाया गया है।”

राजू के मुताबिक, मेडिकल ऑफिसर के तौर पर काम करते हुए डॉ. अंकिता हर महीने 75000 रुपये की सैलरी ले रही थीं।

ड्यूटी से कार्यमुक्त करने का निर्देश दिया था- पिता राजकुमार

हालांकि इन आरोपों डॉ. अंकिता के पिता डॉ. राजकुमार ने रिपोर्टरों से कहा कि डॉ. मंजूनाथ डोडरी के दौरान उसकी नियुक्ति हुई थी। उन्होंने कहा, “मैंने DHO बनने के बाद उसकी सैलरी जारी नहीं की। मैंने तालुक हेल्थ ऑफिसर को उसे उसकी ड्यूटी से कार्यमुक्त करने का निर्देश दिया था।”

हालांकि मामला सामने आने के बाद न ही विधायक उमेश मेती और न ही डॉ. अंकिता ने अभी तक कोई टिप्पणी की है।

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