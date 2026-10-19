कर्नाटक में पूर्व मुख्यमंत्री सिद्धारमैया से जुड़े एक कथित स्टिंग वीडियो को लेकर खड़ा हुआ विवाद अब एक राजनीतिक संकट में बदलता दिखाई दे रहा है। कांग्रेस नेताओं को अब डर सता रहा है कि ये विवाद पार्टी को 2028 के विधानसभा चुनावों में उनके लिए संकट खड़ा कर सकता है।

विधानसभा (विधानसौधा) के गलियारों में चर्चा अब एक साजिश के आरोपों में तब्दील हो गई है, जिसका मकसद दो बार मुख्यमंत्री रहे सिद्धारमैया को किनारे करना और राज्य में राजनीतिक वफादारों को फिर से बदलना बताया जा रहा है।

‘येदियुरप्पा इफेक्ट’ की चर्चा

कांग्रेस के अंदरखाने, इस विवाद की तुलना ‘येदियुरप्पा इफेक्ट’ से की जा रही है। यह संदर्भ 2013 और 2023 में कर्नाटक में बीजेपी को मिली चुनावी हार से जुड़ा है, जिसे पार्टी के कुछ नेता पूर्व सीएम बी.एस. येदियुरप्पा को किनारे किए जाने से जोड़कर देख रहे।

सोशल मीडिया पर मौजूद कथित स्टिंग वीडियो को 2023 में शूट किया गया था और हाल में कुछ स्थानीय टीवी चैनलों पर चलाया गया। कहा जा रहा कि यह स्टिंग 2011 की कुछ ऐसी घटनाओं की चर्चा से जुड़ा है जिनकी पुष्टि नहीं हुई है। उस समय येदियुरप्पा के नेतृत्व वाली भाजपा सरकार में सिद्धारमैया विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष थे। कांग्रेस नेताओं को डर सता रहा है कि सिद्धारमैया को हटाने से वैसे ही नतीजे भुगतने पड़ सकते हैं।

‘पार्टी के अहम नेता है सिद्धारमैया’

पिछले विशेष सत्र के दौरान जब कथित स्टिंग वीडियो पहली बार सामने आया तो डीके शिवकुमार के नेतृत्व वाली सरकार में कैबिनेट मंत्री ने कहा था, “सिद्धारमैया को रखना चाहिए, आखिरकार 2028 चुनाव के मद्देनजर वह पार्टी के अहम नेता हैं। उनकी अभी भी कई समुदायों में अच्छी पैठ है।”

इस स्टिंग विवाद ने कांग्रेस सरकार में अंदरखाने हलचल मचा रखी है। पार्टी के नेता निजी तौर पर यह मान रहे हैं कि इससे सिद्धारमैया और शिवकुमार गुटों के बीच बना नाजुक संतुलन बिगड़ सकता है। 2023 में पार्टी के सत्ता में आने और नेतृत्व परिवर्तन के दौरान सरकार की स्थिरता बनाए रखने में इसी संतुलन की अहम भूमिका थी।

भाजपा विधायक की मुलाकात से चर्चा बढ़ी

पिछले हफ्ते सिद्धारमैया को कथित स्टिंग वीडियो को प्रसार और प्रसारण पर रोक लगाने के लिए निषेधाज्ञा (इंजंक्शन) हासिल करने के बाद वे भाजपा विधायक रमेश जारकीहोली से मैसूरु में मिले और एक बैठक की।

रमेश जारकीहोली 2019 में भाजपा ज्वाइन करने से पहले कांग्रेस में थे। 2021 में वे खुद एक स्टिंग वीडियो मामले में फंस गए थे, जिसके कारण उन्हें तत्कालीन भाजपा सरकार में जल संसाधन मंत्री के पद से इस्तीफा देना पड़ा था। उन्होंने शिवकुमार पर इस पूरे मामले के पीछे मुख्य साजिशकर्ता होने का आरोप लगाया और कहा कि इसका मकसद उनके राजनीतिक करियर को खत्म करना था।

इस मुलाकात के बाद रमेश जारकीहोली ने कहा, “सिद्धारमैया हमारे नेता हैं, चाहे वे किसी भी पार्टी में हों।”

साल 2019 में रमेश जारकीहोली और कांग्रेस के 9 अन्य विधायकों के साथ भाजपा में शामिल हुए थे, तब सिद्धारमैया के आलोचकों ने उन पर आरोप लगाया था कि उन्होंने इन विधायकों को जाने से रोकने के लिए कुछ नहीं किया। कुछ लोगों ने तो यहां तक आरोप लगाया कि उन्होंने ही उन्हें ऐसा करने के लिए बढ़ावा दिया था।

हमाम में सब नंगे- प्रदेश अध्यक्ष

इस हालिया विवाद ने कांग्रेस को डिफेंस मोड में ला दिया है, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष बीके हरिप्रसाद ने इस कथित स्टिंग ऑपरेशन के इस्तेमाल की आलोचना की और एक हिंदी कहावत कही- हमाम में सब नंगे हैं।

उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा, “अगर हम इस तरह की कीचड़ उछालने की राजनीति करेंगे, तो इसमें सब शामिल हो जाएँगे। राजनीति के लिए यह कोई अच्छी बात नहीं है।”

JD(S) विवाद में हमलावर

इस विवाद ने JD(S) को एक नया मौका दे दिया है। केंद्रीय मंत्री एच.डी. कुमारस्वामी ने इस विवाद के लिए मुख्यमंत्री शिवकुमार को जिम्मेदार ठहराया और सिद्धारमैया से आग्रह किया है कि वे इस मामले पर बोलें। कुमारस्वामी के मुताबिक, यह पूर्व मुख्यमंत्री को बदनाम करने की एक साजिश है।

रविवार को, कुमारस्वामी ने यह भी आरोप लगाया कि प्रदेश में 100 से अधिक पुलिस अधिकारी ‘स्टिंग ऑपरेशन’ के जाल में फँस चुके हैं। उन्होंने कांग्रेस विधायक के.एन. राजन्ना के एक पुराने बयान का भी जिक्र किया, जिन्होंने पिछले साल मार्च में विधानसभा में बताया था कि 48 से अधिक विधायक एक ऐसी ‘फैक्ट्री’ का शिकार हुए हैं, जो स्टिंग ऑपरेशन चलाती है।

इस विवाद को लेकर सवालों का सामना कर रहे शिवकुमार ने बस इतना कहा है कि वक्त ही जवाब देगा। इसके अलावा, उन्होंने सिद्धारमैया द्वारा लिए गए ‘स्टे ऑर्डर’ (न्यायालय के आदेश) का हवाला देते हुए इस मामले पर कोई भी टिप्पणी करने से इनकार कर दिया है।

लगातार चल रही अटकलों के बीच, शुक्रवार शाम को मुख्यमंत्री ने सिद्धारमैया से उनके आवास पर मुलाकात की। यह बैठक लगभग एक घंटे तक चली।

‘राज्य की राजनीति में यह कोई नई बात नहीं’

कांग्रेस के एक वरिष्ठ नेता ने कहा कि प्रदेश की राजनीति में राजनीतिक हस्तियों को बदनाम करने की इस तरह की कोशिशें कोई नई बात नहीं हैं। उन्होंने पूर्व मुख्यमंत्रियों आर. गुंडू राव, रामकृष्ण हेगड़े और एस.एम. कृष्णा जैसे नेताओं का उदाहरण दिया, जिन्हें भी इसी तरह के विवादों का सामना करना पड़ा था।

कांग्रेस नेता ने कहा, “कर्नाटक की राजनीति में ऐसी चीजें आम हैं। अगर आप ऐसे नेताओं की एक लिस्ट बनाएँ जिन्होंने इस तरह की घटनाओं को लेकर कोर्ट से ‘स्टे ऑर्डर’ लिया है, तो ऐसे 100 से अधिक नाम सामने आएंगे।”

कांग्रेस के एक अन्य करीबी सूत्र ने बताया कि सिद्धारमैया इस ताजा विवाद से काफी परेशान हैं।

कांग्रेस नेता ने कहा, “पिछले तीन सालों में यह दूसरी बार है जब उन्हें निशाना बनाया जा रहा है। पहली बार उन पर मैसूर अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी (MUDA) में गड़बड़ी के आरोप लगे थे, जिनसे वे बेदाग़ बाहर निकले थे। और अब यह दूसरा मामला है।” उन्होंने चेतावनी दी कि पूर्व मुख्यमंत्री को नाराज़ करना पार्टी के लिए राजनीतिक रूप से महँगा पड़ सकता है।

सिद्धारमैया प्रदेश के बड़े नेता

कांग्रेस नेता ने कर्नाटक में सिद्धारमैया और येदियुरप्पा की लोकप्रियता की ओर भी इशारा किया। उन्होंने कहा कि कर्नाटक में ये उन गिने-चुने नेताओं में से हैं, जिनका राजनीतिक आधार अलग-अलग क्षेत्रों और समुदायों में फैला हुआ है।

कांग्रेस नेता ने दलील दी कि 2013 और 2023 के विधानसभा चुनावों में भाजपा का प्रदर्शन यह दिखाता है कि येदियुरप्पा जैसे लोकप्रिय नेता को दरकिनार करना कितना जोखिम भरा हो सकता है। उन्होंने यह भी कहा कि कांग्रेस को भी अपने प्रभावशाली नेताओं को नाराज करने का खामियाजा चुनावों में भुगतना पड़ा है।

कांग्रेस नेता ने याद दिलाया कि 1990 में जब वीरेंद्र पाटिल को मुख्यमंत्री पद से हटाया गया था, तो कांग्रेस को लिंगायत समुदाय के कुछ हिस्सों में भारी विरोध का सामना करना पड़ा था। उन्होंने आगे कहा कि कुरुबा समुदाय (जिससे सिद्धारमैया आते हैं) ने तो धीरे-धीरे उनके मुख्यमंत्री पद से हटने की बात स्वीकार कर ली है, लेकिन ‘स्टिंग विवाद’ पर इस समुदाय का क्या रुख होगा, यह अभी भी स्पष्ट नहीं है।

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