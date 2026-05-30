कर्नाटक में आज सत्ताधारी पार्टी कांग्रेस अपने विधायक दल का नेता चुनेगी। सिद्धारमैया के मुख्यमंत्री के तौर पर इस्तीफा देने के बाद विधायक दल का नया नेता चुना जाना है, जो राज्य के नए मुख्यमंत्री भी होंगे। इस कांग्रेस विधायक दल (CLP) ने बेंगलुरु में एक बैठक बुलाई है, जिसमें अलगा नेता कौन होगा, इस बात पर मुहर लगेगी।

प्रबल संभवना है कि डीके शिवकुमार जो अभी राज्य के उपमुख्यमंत्री हैं, उनको बड़ी जिम्मेदारी सौंपी जा सकती है। यह बैठक नई दिल्ली में कांग्रेस हाईकमान, सिद्धारमैया और डी.के. शिवकुमार के बीच हुई चर्चाओं के बाद हो रही है। इन बैठकों का उद्देश्य नेतृत्व परिवर्तन की प्रक्रिया को अंतिम रूप देना और कर्नाटक में नई सरकार के गठन की रूपरेखा तय करना था।

कर्नाटक के राज्यपाल थावरचंद गहलोत ने शुक्रवार को सिद्धारमैया का इस्तीफा स्वीकार कर लिया और मंत्रिपरिषद को तत्काल प्रभाव से भंग कर दिया। हालांकि, वैकल्पिक व्यवस्था होने तक सिद्धारमैया को कार्यवाहक मुख्यमंत्री के रूप में पद पर बने रहने को कहा गया है।

पार्टी सूत्रों के अनुसार, नई सरकार में सामाजिक और क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व को संतुलित करने के लिए चार उपमुख्यमंत्री नियुक्त किए जा सकते हैं। साथ ही, सिद्धारमैया के पुत्र और विधान परिषद सदस्य यतींद्र सिद्धारमैया को मंत्रिमंडल में शामिल किए जाने की संभावना भी जताई जा रही है। गौरतलब है कि सिद्धारमैया के नेतृत्व वाली पिछली सरकार में डी.के. शिवकुमार ही एकमात्र उपमुख्यमंत्री थे।

राहुल गांधी से की मुलाकात

बता दें कि कर्नाटक के मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देने के एक दिन बाद कांग्रेस नेता सिद्धारमैया ने शुक्रवार सुबह सोनिया गांधी के 10 जनपथ स्थित आवास पर राहुल गांधी से मुलाकात भी की थी। इस दौरान उनके बेटे यतींद्र भी साथ मौजूद थे। इस मुलाकात को अहम माना जा रहा है क्योंकि ऐसा माना जा रहा है कि सिद्धारमैया कांग्रेस नेतृत्व के साथ अपनी आगे की राजनीतिक भूमिका पर चर्चा करने पहुंचे थे।

सूत्रों के मुताबिक, बैठक के दौरान सोनिया गांधी मौजूद नहीं थीं और सिद्धारमैया ने केवल राहुल गांधी से मुलाकात की। सूत्रों ने बताया कि सिद्धारमैया ने राहुल गांधी को राज्य की सेवा का मौका देने के लिए धन्यवाद दिया और यह भी कहा कि उन्होंने पार्टी नेतृत्व के कहने पर मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दिया है। बताया जा रहा है कि सिद्धारमैया नए कर्नाटक मंत्रिमंडल में अपने बेटे और करीबी समर्थकों के लिए जगह की मांग भी कर सकते हैं। इसमें उपमुख्यमंत्री पद की मांग भी शामिल हो सकती है।

प्रख्यात ज्योतिषी ने की भविष्यवाणी

कांग्रेस की कर्नाटक इकाई के अध्यक्ष डी के शिवकुमार जिन प्रख्यात ज्योतिषी पर अत्यधिक भरोसा करते हैं, उन्होंने भविष्यवाणी की है कि वह (शिवकुमार) प्रशासन में शीर्ष पद पर लंबे समय तक बने रहेंगे। ज्योतिषी द्वारकानाथ गुरुजी ने कनकपुरा के विधायक शिवकुमार के नए मुख्यमंत्री के रूप में कार्यभार संभालने के लिए तीन तिथियां बताई हैं। गुरुजी ने ‘पीटीआई-वीडियो’ को बताया, “मैंने उन्हें तीन तिथियां दी हैं। मेरा मतलब है, रविवार (31 मई), पांच जून और छह जून।”

उन्होंने यह भी कहा कि शिवकुमार 2028 के विधानसभा चुनाव के बाद भी सत्ता में लौटेंगे। इस बीच, कर्नाटक में नयी सरकार के गठन को लेकर कांग्रेस नेताओं के बीच शुक्रवार को गहन विचार-विमर्श जारी रहा। राज्यपाल थावरचंद गहलोत ने मुख्यमंत्री सिद्धरमैया का इस्तीफा स्वीकार कर मंत्रिमंडल को भंग कर दिया। कांग्रेस विधायक दल की बैठक शनिवार शाम चार बजे बेंगलुरु के विधान सौध में होगी, जिसमें नए नेता का चुनाव किया जाएगा।

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कर्नाटक के मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देने के एक दिन बाद कांग्रेस नेता सिद्धारमैया ने शुक्रवार सुबह सोनिया गांधी के 10 जनपथ स्थित आवास पर राहुल गांधी से मुलाकात की। इस दौरान उनके बेटे यतींद्र भी साथ मौजूद थे। इस मुलाकात को अहम माना जा रहा है क्योंकि ऐसा माना जा रहा है कि सिद्धारमैया कांग्रेस नेतृत्व के साथ अपनी आगे की राजनीतिक भूमिका पर चर्चा करने पहुंचे थे। पूरी खबर पढ़ें….